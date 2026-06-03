Apple enterre le Vision Pro : l’avenir se joue sur les lunettes connectées

Apple semble tourner une page importante de sa stratégie en réalité spatiale. Selon de récentes informations, la firme de Cupertino aurait revu en profondeur ses priorités, mettant de côté le développement de nouveaux casques Vision Pro pour concentrer ses efforts sur des lunettes connectées et de réalité augmentée.

Apple revoit sa stratégie : le Vision Pro mis sur pause

La feuille de route d’Apple pour la réalité spatiale vient de subir une transformation radicale. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, John Ternus, qui prendra officiellement les rênes d’Apple le 1er septembre 2026, a personnellement validé l’abandon pur et simple de toute suite au Vision Pro. Plus de Vision Pro 2, plus de Vision Air allégé : la lignée de casques spatiaux inaugurée en 2024 s’arrête là où elle a commencé.



Ce pivot stratégique n’est pas anodin. Kuo lui-même admet que sa propre feuille de route publiée en juin 2025, qui recensait sept produits, n’est plus qu’un document historique. Il ne reste aujourd’hui que deux projets jugés viables : des lunettes IA sans écran, conçues pour concurrencer les Ray-Ban Meta, et des lunettes de réalité augmentée à guides d’ondes optiques, bien plus ambitieuses techniquement.

Les calendriers reflètent cette hiérarchie. Les lunettes IA, plus simples et plus accessibles, arriveraient en 2027. Les lunettes AR avec affichage, qui superposent du contenu numérique au monde réel via des lentilles transparentes, ne sont pas attendues avant 2029 au plus tôt. Un horizon lointain qui témoigne de la complexité de miniaturiser de tels systèmes optiques dans un format portable au quotidien.



Mark Gurman de Bloomberg apporte cependant une nuance importante : si le Vision Air a bien été abandonné en octobre 2025 et les display glasses dédiées au Mac en janvier 2025, un Vision Pro 2 existerait toujours “en test” chez Apple. La catégorie serait simplement “mise en pause”, avec une éventuelle sortie d’un modèle plus léger et moins cher repoussée à fin 2028 ou 2029. Autrement dit, l'Apple Vision Pro est mis de coté pour le moment.



Ce repositionnement dit beaucoup sur les ambitions réelles d’Apple dans le spatial computing. Le Vision Pro, à 4 000 euros à son lancement, n’a jamais été pensé pour le grand public. Face à la montée en puissance des lunettes connectées légères et abordables, portées notamment par Meta, Apple choisit de ne pas s’acharner sur un segment de niche, et de concentrer ses ressources là où la bataille de demain se jouera vraiment : sur le nez des utilisateurs, pas sur leur visage entier.