Les premières lunettes Apple sans sport ni santé

Apple ne se contente pas d’imaginer des lunettes connectées pour la musique ou les notifications. D’après les dernières informations de Mark Gurman, la marque travaille déjà sur une dimension bien plus ambitieuse : transformer ces lunettes en véritable compagnon de santé et de fitness. Le problème ? Ces fonctions ne devraient pas être au programme de la première génération.

Un projet déjà imaginé sur Vision Pro

Apple avait déjà exploré l’idée d’utiliser le Vision Pro comme plateforme santé. L’entreprise travaillait notamment sur une version de Fitness+ adaptée au casque, permettant de suivre des séances d’entraînement, de tracker ses mouvements et de fermer ses anneaux directement dans le casque spatial.

Une analyse corporelle plus poussée était même envisagée pour se démarquer d’un simple iPad ou d’une Apple TV. Mais le projet a été abandonné, principalement à cause du poids trop important du casque et de certains obstacles techniques.

Un nouveau départ avec les lunettes

Apple reprend aujourd’hui une approche similaire avec ses lunettes connectées, même si l’absence d’écran impose une expérience différente. Le groupe Vision Products d’Apple recrute d’ailleurs un profil chargé de « définir le futur des expériences santé, bien-être et fitness » sur les produits de vision. La mission consiste à transformer des opportunités encore floues à la croisée du spatial computing, des wearables et de la santé grand public en une direction produit claire.

Quelles fonctionnalités pourrait-on imaginer ?

Parmi les pistes évoquées :

Une expérience proche de Workout Buddy (déjà présente sur Apple Watch)

Un éventuel capteur de fréquence cardiaque intégré aux lunettes, sur le modèle de celui des AirPods Pro 3

L’utilisation des caméras pour analyser les mouvements et proposer des conseils en temps réel pendant l’entraînement

Ces éléments pourraient notamment faire des lunettes à la pomme un compagnon intéressant pour les coureurs ou les sportifs qui ne veulent pas toujours porter une montre.

Patience requise

Ces fonctions santé ne devraient pas arriver avec le premier modèle. Il faudra probablement attendre une ou deux générations supplémentaires avant de découvrir la vision complète d’Apple en la matière.

Les lunettes connectées d’Apple pourraient donc, à terme, s’inscrire dans la continuité de l’écosystème santé de la marque, aux côtés de l’Apple Watch et des AirPods. Mais pour l’instant, le focus du premier modèle restera sans doute ailleurs.

Que pensez-vous de l’idée des Apple Glass orientées santé et fitness ?