Super Mario Galaxy Le Film arrive en 3D immersive sur Apple Vision Pro

Mario s’apprête à envahir l’Apple Vision Pro. Le nouveau film inspiré de Super Mario Galaxy arrive fin juillet en France avec une version 3D immersive pensée pour le casque spatial d’Apple, histoire de transformer le salon en terrain de jeu intergalactique.

Super Mario Galaxy Le Film (2026) bientôt en 3D immersive sur Apple Vision Pro

Mario prend de la hauteur. Après une sortie américaine il y a trois jours, Super Mario Galaxy Le Film débarque en France le 30 juillet 2026, et les propriétaires d’Apple Vision Pro ont une bonne raison de s’enthousiasmer : le titre sera proposé dans un format 3D stéréoscopique taillé pour le casque spatial d’Apple.



L’animation, librement inspirée du jeu Nintendo sorti sur Wii en 2007, suit Mario, Luigi et leurs compagnons dans une odyssée à travers le Royaume Champignon et les confins de l’espace. Planètes flottantes, galaxies colorées, séquences en apesanteur : l’univers de Super Mario Galaxy se prête naturellement à une expérience en relief, et la version Vision Pro entend en tirer le meilleur parti. Le casque, avec ses écrans haute résolution et son rendu spatial, est aujourd’hui l’un des rares appareils grand public capables d’offrir une vraie 3D immersive à domicile.

Techniquement, le film sera disponible en 4K avec Dolby Vision et Dolby Atmos, pour une durée d’1h38. Une version française doublée, accompagnée de sous-titres, sera proposée sur l’application Apple TV, accessible depuis le Vision Pro mais aussi depuis un iPhone, un iPad ou un Mac. La sortie française intervient avec quelques semaines de décalage par rapport aux États-Unis, un calendrier habituel pour les distributions VOD en Europe.



Côté prix, la précommande est ouverte dès maintenant à 13,99 € en achat ou location. Les utilisateurs qui précommandent verront le film apparaître automatiquement dans leur bibliothèque à la date de sortie.



Pour les possesseurs de Vision Pro, encore peu gâtés en contenu natif ambitieux depuis le lancement du casque en 2024, cette sortie constitue une belle occasion de justifier l’investissement. Mario dans l’espace, en 3D, depuis son salon : l’expérience a de quoi séduire petits et grands.