Découvrez Way of the Hunter: Wild Europe : la chasse immersive sur mobile !

Dans un monde où les jeux mobiles ne cessent de se développer, HandyGames frappe fort avec la sortie aujourd'hui de Way of the Hunter: Wild Europe. Disponible sur iOS 15.0 et plus pour 9.99 €, ce nouvel opus de la série Way of the Hunter invite les joueurs à plonger au cœur des paysages sauvages de l'Europe de l'Est. Sorti le 13 janvier 2026, ce titre promet une expérience de chasse éthique et réaliste, adaptée parfaitement aux appareils mobiles. Que vous soyez un passionné de nature ou un chasseur virtuel aguerri, ce jeu transforme votre smartphone en un portail vers des aventures inoubliables.

Le tout nouveau Way of the Hunter débarque !

Explorez la beauté indomptée des terres sauvages d'Europe dans ce nouvel opus de la série Way of the Hunter sur mobile.

Imaginez-vous errant dans les vastes étendums de Transylvanie : des montagnes imposantes aux forêts brumeuses, en passant par des plaines ensoleillées regorgeant de vie sauvage. Le jeu capture l'essence de ces biomes riches, où chaque région offre ses propres défis et charmes. Vous traquerez 15 espèces uniques, comme le chamois escaladant les falaises, le cerf élaphe paissant dans les vallées, l'ours brun insaisissable, le chacal doré agile ou l'oie cendrée en vol rapide. L'écosystème immersif réagit à vos décisions : une météo dynamique, des vents changeants et des comportements animaux ultra-réalistes influencent chaque partie. Optez pour une histoire captivante ou une exploration libre, le tout dans des rendus qui exploitent au maximum les capacités mobiles, notamment si vous avez un téléphone récent comme l'iPhone 17 Pro ou l'iPhone 16 Pro.

Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve un système balistique avancé, une simulation de vents en temps réel et un cycle jour-nuit authentique, qui rendent chaque scénario de chasse unique et stratégique. Peaufinez vos compétences avec des outils professionnels : analysez les traces de sang, activez l'Instinct de chasseur pour repérer les proies, ou utilisez la caméra rembobinable avec ralenti pour revivre vos tirs parfaits. Agrandissez votre arsenal grâce à une gamme d'armes et d'équipements sous licence, tout en gérant une économie évolutive pour acquérir du matériel, des passes et des trophées. Les commandes tactiles intuitives et la compatibilité complète avec les manettes assurent une jouabilité fluide, que ce soit en mode histoire ou en libre exploration.



Bien qu'il soit tout neuf sur l'App Store, nous avons déjà testé ce petit bijou qui brille par son réalisme et le plaisir de jeu quasi immédiat. Je pense que vous serez vite surpris par la profondeur du gameplay, un rêve pour les fans de jeux de chasse mobiles. Cependant, certains regrettent des contrôles parfois maladroits, bien que les mises à jour promises par HandyGames devraient affiner cela.



En tout état de cause, Way of the Hunter: Wild Europe s'impose déjà comme un must pour les amateurs de simulation d'aventure. Avec son équilibre parfait entre réalisme éthique et gameplay engageant, il offre des heures de divertissement. Disponible sur iOS et Android (Play Store).

Télécharger Way of the Hunter Wild Europe à 9,99 €