Flight Sight : une application immersive de vol sur Apple Vision Pro

Une nouvelle application vient enrichir l’écosystème de l'Apple Vision Pro en offrant une immersion totale dans le monde de l’aviation. Pensée pour les pilotes en formation comme pour les passionnés de vol, Flight Sight redéfinit l’apprentissage et la découverte du pilotage en réalité mixte.

Flight Sight : une expérience immersive de vol sur Apple Vision Pro

L'Apple Vision Pro accueille une nouvelle application innovante destinée aux passionnés d’aviation et aux professionnels de l’entraînement au pilotage. Flight Sight, développée par Rogue Labs, combine vidéo immersive, modèles 3D d’hélicoptères et cartes spatiales pour offrir une expérience de formation unique.

L’application propose des vidéos à 180 degrés capturées avec la caméra Blackmagic URSA Cine Immersive, des modèles d’hélicoptères hyperréalistes avec intérieurs détaillés, ainsi que des animations de trajectoires et des cartes des procédures aéroportuaires. Les utilisateurs peuvent interagir avec les modèles d’avions en les agrandissant ou en les réduisant pour étudier chaque détail.

Le fondateur de Rogue Labs, Matt Barnes, explique que l’idée est de rendre la formation plus accessible et moins coûteuse, en permettant aux utilisateurs de se familiariser avec le cockpit avant de voler réellement. Selon lui, l'Apple Vision Pro a été un véritable changement de jeu pour concrétiser cette vision.

Flight Sight profite également des améliorations de visionOS 26, facilitant le développement grâce à des outils comme SharePlay et SwiftUI. L’équipe de Rogue Labs a bénéficié du soutien d’Apple tout au long du processus, notamment via des ateliers de développement à Cupertino.

Bien que l’application cible principalement les personnes en formation, elle séduit aussi les amateurs d’aviation et les utilisateurs de Vision Pro en quête d’expériences immersives. Flight Sight est disponible dès maintenant sur l’App Store pour 9,99 euros, avec des achats intégrés pour accéder à du contenu supplémentaire. Cette première version n’est qu’un début, et de nouveaux contenus seront ajoutés régulièrement.

Télécharger Flight Sight: Pilot Training à 9,99 €