Une photo d’une version intégralement noire du Vision Pro

Le passionné de prototypes et leaker reconnu Kosutami vient de dévoiler une nouvelle image fascinante, issue des laboratoires secrets d’Apple : des composants qui semblent destinés à une version totalement noire et discrète du casque Vision Pro. Une édition non commercialisée mais qui semble indiquer que la firme de Cupertino a exploré plusieurs pistes pour son casque de réalité mixte.

Encore une preuve d’un Vision Pro noir

La photo publiée sur X montre la sangle d’alimentation gauche et le module audio, accompagnés de leur câble, dans une forme strictement identique au Vision Pro actuel, mais recouverts d’une finition mate noire profonde, jamais vue sur les modèles commercialisés. Cette teinte sombre évoque directement la couleur « minuit » très appréciée sur les MacBook Air et autres produits Apple, pour un look plus sobre et premium.

Kosutami avait déjà fait parler de lui plus tôt cette année en publiant des images d’un nouveau connecteur de type Lightning, lui aussi en finition minuit, doté de seulement huit broches au lieu des douze du Vision Pro M5 actuel. Ce détail laissait penser qu’Apple retravaillait en profondeur le système de batterie externe pour les futures générations.



Selon les précédentes révélations du leaker, le projet interne baptisé « Vision Air » viserait une version bien plus légère et fine, grâce à l’utilisation de titane pour certains éléments structurels et le boîtier de la batterie. Le châssis resterait en aluminium, mais adopterait cette teinte noir-bleuté intense à la place du duo argent/blanc actuel.



Cependant, les ambitions d’Apple dans le domaine des casques ont connu un coup d’arrêt. Un modèle plus abordable (« Vision Air ») et une seconde génération du Vision Pro étaient très attendus, mais Bloomberg a rapporté fin octobre qu’Apple avait suspendu tous les projets de casques pour accélérer le développement de lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle. Ce virage stratégique, potentiellement prévu pour 2026, positionnerait Apple face aux Ray-Ban Meta avec des lunettes légères, couplées à l’iPhone et orientées usage quotidien plutôt que réalité virtuelle immersive.



Ces prototypes noirs continuent donc de faire rêver d’une gamme Vision plus élégante et accessible… qui, pour l’instant, reste dans les cartons.