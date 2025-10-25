Apple invite les développeurs à Cupertino pour explorer le Vision Pro M5

Apple a convié cette semaine plusieurs développeurs à son campus de Cupertino pour un événement spécial consacré au Vision Pro M5. L’occasion pour l’entreprise de présenter les dernières avancées de visionOS et d’encourager la création d’expériences immersives toujours plus ambitieuses.

Meet with Apple : un évènement dédié au Vision Pro

Apple a organisé cette semaine un événement inédit dans son Developer Center à Cupertino, entièrement consacré aux nouvelles formes de création immersive autour du Vision Pro. L’objectif : encourager les développeurs à exploiter tout le potentiel de visionOS et des outils de réalité spatiale d’Apple pour concevoir des expériences toujours plus captivantes.

Baptisé « Meet with Apple », ce rendez-vous a réuni un nombre restreint de développeurs triés sur le volet, invités à découvrir les dernières avancées logicielles du casque Vision Pro. Des ateliers et démonstrations ont mis en avant les nouvelles capacités offertes par visionOS, notamment la prise en charge de formats immersifs, la spatialisation du son et la capture de vidéos 3D.

Les équipes d’Apple ont également partagé leurs conseils pour concevoir des expériences interactives fluides et naturelles, capables de tirer parti du suivi oculaire et gestuel du Vision Pro. L’entreprise met clairement l’accent sur une approche centrée sur l’émotion et la présence, deux éléments clés de ce qu’elle appelle désormais « l’informatique spatiale ».

Depuis le lancement du Vision Pro, Apple cherche à bâtir un véritable écosystème autour de visionOS, son système d’exploitation dédié à la réalité mixte. L’enjeu est de taille : permettre aux développeurs de créer des applications et médias qui justifient pleinement l’investissement dans un casque haut de gamme.

Avec ce type d’événements, Apple veut non seulement accompagner les créateurs mais aussi inspirer les futurs acteurs du contenu immersif — qu’ils soient dans le divertissement, l’éducation ou la productivité. Alors que le Vision Pro continue d’évoluer avec des mises à jour matérielles et logicielles, Apple semble vouloir accélérer la transition vers une nouvelle génération d’expériences numériques.