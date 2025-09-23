Apple dévoile sept nouveaux films immersifs pour le Vision Pro

Apple enrichit son casque Vision Pro avec une série de nouveaux films immersifs, réalisés en collaboration avec des partenaires prestigieux. Ces contenus, tournés avec des outils professionnels, promettent une expérience visuelle et sonore inédite, plongeant l’utilisateur au cœur d’univers variés allant de la musique et le sport à la nature et au voyage.

Apple dévoile de nouveaux films immersifs pour le Vision Pro dont un avec CANAL+

Apple a annoncé une série de nouveautés pour son casque Vision Pro : plusieurs films immersifs produits par des partenaires prestigieux et réalisés avec des outils haut de gamme. Voici un aperçu de ce qui arrive bientôt.

Qui participe et quelle technologie utilisée

Parmi les nouveaux titres annoncés, on trouve des productions de Audi F1 Project, BBC, CANAL+, CNN, HYBE, MotoGP et Red Bull. Ces films et documentaires seront disponibles exclusivement pour les utilisateurs de Vision Pro, souvent via l’app Apple TV.

Les films sont tournés avec la caméra URSA Cine Immersive de Blackmagic Design, et le montage, l’étalonnage et le mixage audio sont réalisés avec DaVinci Resolve Studio sur Mac. L’audio immersif (Spatial Audio) est aussi mis en avant.

Quelques exemples de contenus à venir

Tour De Force (CANAL+ & MotoGP) est déjà disponible. Ce documentaire suit Johann Zarco lors de sa victoire mémorable au Grand Prix de France sous la pluie, après 71 ans sans victoire de MotoGP à domicile.

World of Red Bull propose dans son premier épisode “Backcountry Skiing” une immersion dans la nature sauvage de Revelstoke, Colombie-Britannique. Le second épisode, “Big-Wave Surfing”, sera diffusé en 2026.

A Night at the BBC Proms emmène le spectateur au cœur d’un concert de musique classique, avec le pianiste Lukas Sternath et l’orchestre symphonique de la BBC dans le légendaire Royal Albert Hall.

Journey to Antarctica to Find Emperor Penguins propose un v oyage en Antarctique à la rencontre des manchots empereurs avec CNN.

Julaymba est un documentaire immersif qui explore la forêt tropicale Daintree en Australie, avec les peuples autochtones Eastern Kuku Yalanji, et sera disponible dès octobre.

Experience Paris célèbre le patrimoine français: cuisine étoilée, rues de Montmartre, vues sur les monuments.

CORTIS (Color Outside The Lines), du label HYBE, offre une plongée dans les coulisses d’un nouveau groupe de K-pop.

Disponibilité et langues

Le film Tour De Force de CANAL+ est déjà disponible sur l’app Apple TV pour les utilisateurs de Vision Pro, et une version d’aperçu étendue sera proposée dans certains Apple Store à partir d’octobre. Plusieurs autres titres sortiront dans les mois à venir, certains dès cet automne, d’autres en décembre, voire au printemps 2026 selon les films. Les contenus seront accessibles dans différentes régions, avec des sous-titres adaptés aux langues locales, et certains titres sont déjà disponibles ou le seront prochainement via les plateformes correspondantes dans chaque pays.