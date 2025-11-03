Apple poursuit la refonte de son service de streaming. Après avoir rebaptisé Apple TV+ en Apple TV, la marque dévoile aujourd’hui une nouvelle identité sonore et visuelle qui accompagnera désormais toutes ses productions originales.

Apple TV dévoile son nouveau son signature et son introduction visuelle

Apple continue la transformation de sa marque de streaming. Après avoir annoncé récemment que Apple TV+ devenait simplement Apple TV, la firme présente aujourd’hui une nouvelle vidéo marquant la prochaine étape de cette évolution : un son signature et une introduction animée qui apparaîtront désormais avant chaque film ou série issus de la plateforme.

Cette courte séquence, pensée comme une véritable identité audiovisuelle, combine un nouveau logo Apple TV et un jingle sonore inédit, conçu pour annoncer instantanément qu’un contenu appartient à l’univers de la plateforme. Tout comme les grands studios hollywoodiens, Apple entend ainsi renforcer la reconnaissance de sa marque auprès du public.

Le nouveau son, composé par Finneas, le frère et producteur de Billie Eilish, se veut à la fois subtil, immersif et facilement identifiable. Il a été imaginé pour être entendu à chaque lancement de production Apple TV, sans jamais devenir envahissant.

Selon Apple, ce son et cette animation seront utilisés dans toutes les productions originales, sur la plateforme de streaming comme dans les bandes-annonces et les diffusions en salle. L’objectif, créer une expérience unifiée et immédiatement reconnaissable, à l’image de l’approche soignée qu’Apple applique à l’ensemble de son écosystème.