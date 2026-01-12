2025 : une année record pour les services Apple

2025 restera comme une année record pour les services Apple : croissance fulgurante, déploiement mondial accéléré et innovations permanentes. De Apple TV+ à Apple Music, en passant par Apple News, Apple Pay et iCloud, ces services ont enrichi le quotidien de millions d’utilisateurs à travers le monde, avec un pic d’engagement remarquable durant les fêtes de fin d’année.

Les chiffres fous d'Apple en 2025

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’App Store a attiré en moyenne plus de 850 millions d’utilisateurs par semaine à l’échelle globale. Depuis 2008, les développeurs ont généré plus de 550 milliards de dollars sur la plateforme. Apple Pay a quant à lui permis d’éliminer plus d’1 milliard de dollars de fraudes, tout en générant plus de 100 milliards de dollars de ventes additionnelles pour les commerçants. Durant la période phare des fêtes de fin d’année (novembre-décembre), les achats via Apple Pay ont progressé bien plus vite que la consommation globale.Côté divertissement, Apple TV+ a pulvérisé tous ses records d’audience en décembre 2025, tandis que Apple Music a atteint des sommets historiques en termes d’écoutes et de nouveaux abonnés - une performance d’autant plus marquante que le service fêtait ses 10 ans avec de grosses nouveautés et l’ouverture d’un studio ultramoderne.



Apple a également poursuivi son expansion géographique : Apple Pay est désormais disponible dans 89 marchés, Localiser a débarqué en Corée du Sud, et Apple Fitness+ s’est étendu à 28 nouveaux pays et régions.

Les mises à jour logicielles ont apporté leur lot d’améliorations intelligentes et conviviales :

Apple Wallet utilise l’intelligence sur appareil pour suivre plus facilement les commandes.

Apple Plans rend accessibles les itinéraires préférés et les lieux visités.

Apple Music propose AutoMix (un mix fluide façon DJ), la traduction et la prononciation des paroles.

Apple Podcasts intègre des chapitres auto-générés, des liens et l’amélioration du dialogue.

Fitness+ ajoute le doublage en espagnol et allemand, ainsi que des plans d’entraînement personnalisés.

Apple Invitations facilite l’organisation d’événements avec intégration aux Albums partagés.

Apple Arcade s’enrichit de plus de 50 nouveaux jeux familiaux sans pub.

En 2025, plusieurs services ont célébré des anniversaires marquants (Podcasts, Music, News…), portés par les artistes, créateurs, journalistes et conteurs qui font vivre ces plateformes.



Apple, par l'intermédiaire d'Eddy Cue, conclut l’année sur une note positive et ambitieuse : l’entreprise promet de poursuivre l’innovation, en intégrant toujours plus d’intelligence et de personnalisation, tout en maintenant son engagement inébranlable envers la confidentialité et une expérience client hors pair.



Une année 2025 qui confirme la montée en puissance des services comme pilier stratégique majeur pour Apple.