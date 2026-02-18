Apple Music Connect : le nouvel outil tout-en-un pour les labels et distributeurs

Apple simplifie enfin la vie des professionnels de l'industrie musicale. La firme de Cupertino vient de lancer Apple Music Connect, un portail centralisé conçu spécifiquement pour aider les labels et les distributeurs à gérer leur image et leur promotion sur le service de streaming. Si vous travaillez dans la production musicale, c'est désormais votre point d'entrée unique pour interagir avec les équipes d'Apple.

Piloter la visibilité des artistes depuis un seul endroit

Ce nouveau hub agit comme une véritable tour de contrôle pour les professionnels. L'idée est de rassembler des outils qui étaient peut-être dispersés ou moins accessibles auparavant. Au cœur du système, vous retrouvez la fonction Pitch, un levier essentiel qui vous permet de soumettre vos futures sorties directement aux équipes éditoriales d'Apple. C'est l'étape clé pour espérer voir un titre intégré dans les playlists influentes de la plateforme.

Au-delà de l'éditorial, Apple Music Connect facilite la gestion logistique avec Media Requests, un espace dédié au téléchargement des photos de presse et des visuels officiels demandés par Apple. La plateforme inclut également des outils de création marketing ("Promote") pour générer facilement des bannières et des ressources visuelles prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux. En bref, Apple Music veut être le point d'entrée pour tous les artistes et concurrencer Spotify qui règne en maître dans le secteur.

Ne confondez pas avec l'ancien réseau social

Le nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal. Apple recycle ici l'appellation utilisée en 2015 pour sa tentative de réseau social intégré à l'application Musique (qui avait suivi l'échec de Ping). Rassurez-vous, cette version 2026 n'a rien à voir.

Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité sociale pour les fans, mais d'un outil strictement professionnel. L'accès y est d'ailleurs restreint : vous devez faire partie d'une organisation partenaire reconnue pour vous connecter. Avec cette initiative, Apple aligne sa stratégie musicale sur ce qu'elle propose déjà aux créateurs audio via Apple Podcasts Connect, en offrant enfin une interface unifiée et cohérente pour l'industrie.