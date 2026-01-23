Qu'est-ce que « W », le réseau social européen qui veut rivaliser avec X ?

Un vent de nouveauté souffle sur le paysage des réseaux sociaux en Europe. Présenté en marge du Forum économique mondial de Davos cette semaine, le projet « W » se positionne comme une alternative ambitieuse à la plateforme X, anciennement Twitter, rachetée par Elon Musk en 2022. Ce réseau social européen, dont le lancement public est prévu d'ici la fin de l'année 2026, vise à offrir une expérience plus fiable et sécurisée aux utilisateurs, en répondant aux attentes croissantes en matière de transparence et de lutte contre la désinformation. C'est en tout cas les attentes de la Commission européenne, qui n'a de cesse que de taxer les plateformes américaines et chinoises de vecteurs à fake news. Sans nuance, ces attaques avaient d'ailleurs valu la place de Thierry Breton, trop offensif.

Anna Zeiter a dévoilé W

À l'origine de ce projet, Anna Zeiter, une ancienne cadre allemande d'eBay, qui a dévoilé « W » lors de l'événement international de Davos. Le nom choisi n'est pas anodin : suivant la lettre X dans l'alphabet inversé, il symbolise une volonté de se distinguer tout en rivalisant directement avec la plateforme américaine. Contrairement à X, qui a connu une évolution rapide sous la direction d'Elon Musk avec des fonctionnalités innovantes comme les paiements intégrés ou les longs posts, « W » met l'accent sur des principes européens forts, alignés sur les valeurs de l'Union européenne en termes de régulation numérique.

Parmi les fonctionnalités phares annoncées, « W » imposera une vérification d'identité obligatoire pour tous les utilisateurs avant de pouvoir publier du contenu. Cette mesure vise à réduire les comptes anonymes et à limiter la propagation de fausses informations, un enjeu majeur dans le contexte actuel des débats publics et des élections. Le réseau promet un fil d'actualité « digne de confiance », alimenté par des algorithmes transparents et des modérations renforcées, sans publicité intrusive. Au lieu de miser sur la viralité à tout prix, « W » encouragera des échanges constructifs, avec des outils pour signaler et vérifier les sources d'information en temps réel.



Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus large en Europe pour promouvoir la souveraineté numérique. Certains y voient déjà un moyen de contrôle de la parole, puisque la définition du fil d'actualité « digne de confiance » et celle la modération laissent une marge d'appréciation un peu trop grande.



Alors que X a fait l'objet de débats sur sa gestion des contenus et sa conformité aux règles européennes comme le Digital Services Act (DSA), « W » se présente comme une réponse locale, développée avec le soutien d'institutions et d'investisseurs européens. Une phase bêta est prévue dès février 2026, permettant à un groupe restreint d'utilisateurs de tester la plateforme avant son ouverture au grand public.



Avec plus de 500 millions d'utilisateurs potentiels sur le continent, « W » entend devenir un acteur clé dans l'écosystème des réseaux sociaux. Si le succès n'est pas garanti face à des géants établis, il démontre que l'Europe peut proposer des services. Mais à trop le brider de base, le risque est grand et nous rappelle les fiascos comme Qwant...



En attendant, X reste le numéro un, loin devant Threads et Mastodon.

Télécharger l'app gratuite X (anciennement Twitter)