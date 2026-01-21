Le Volvo EX60 intègre Apple Music nativement avec Spatial Audio

Volvo a dévoilé le EX60, un SUV électrique de taille moyenne qui marque une avancée majeure en matière de divertissement et de connectivité à bord. Il s’agit du premier modèle Volvo à intégrer nativement l’application Apple Music dans son système d’infodivertissement. Cette intégration prend en charge Dolby Atmos et offre une expérience audio immersive en Spatial Audio, pour un rendu musical exceptionnel directement depuis l’interface du véhicule. La marque sino-suédoise rejoint ainsi des sociétés comme Mercedes et Rivian sur ce plan, mais va plus loin sur la partie automobile avec plus de 800 km d'autonomie et des performances de haut vol !

Volvo mise sur la technologie

L’application Apple Music est accessible via l’écran central intégré, sans passer par CarPlay. Un abonnement actif à Apple Music est nécessaire pour profiter du streaming.



Le EX60 repose sur la plateforme avancée HuginCore de Volvo, qui combine des technologies de Google, Nvidia et Qualcomm. L’IA Google Gemini y est profondément intégrée, permettant de contrôler de nombreuses fonctions du véhicule par des commandes vocales en langage naturel (navigation, climatisation, etc.), pour une interaction plus fluide et intuitive.



Malgré cette forte présence de l’écosystème Google, le EX60 conserve un support complet pour Apple CarPlay sans fil en standard. Les conducteurs peuvent connecter leur iPhone pour accéder facilement aux applications Apple familières (musique, plans, messages) sur l’écran principal.



Parmi les autres fonctionnalités compatibles Apple, on trouve la Digital Key Plus, qui permet de verrouiller/déverrouiller et de démarrer le véhicule avec un iPhone ou une Apple Watch, pour plus de praticité et de sécurité.

La fiche technique du EX60

Les autres caractéristiques du EX60 :



Architecture et Batterie

Plateforme dédiée SPA3 (architecture électrique avancée de Volvo).

Architecture électrique 800 V pour une recharge ultra-rapide.

Garantie batterie 10 ans.

Batteries utiles : 80 kWh (variante P6) 91 kWh (variante P10 AWD) 112 kWh (variante P12 AWD)



Autonomie et Recharge (valeurs WLTP / estimations officielles)

Jusqu’à 810 km en une charge (variante AWD la plus performante).

Ajout jusqu’à 340 km d’autonomie en 10 minutes sur borne 400 kW.

Temps de charge 10-80 % : environ 18-19 min selon variante (jusqu’à 370-400 kW max).

Port de charge NACS natif (premier Volvo en Amérique du Nord, compatible Tesla Superchargers directement).

Motorisations et Performances :

P6 (Propulsion arrière) : 374 ch (275 kW), 480 Nm, 0-100 km/h en ~5,9 s, autonomie ~620 km.

P10 AWD (Transmission intégrale) : 510 ch (375 kW), 710 Nm, 0-100 km/h en ~4,6 s, autonomie ~660 km.

P12 AWD (Transmission intégrale) : 670-680 ch, 0-100 km/h en ~3,8-3,9 s, autonomie jusqu’à 810 km.

Vitesse max limitée à 180 km/h (selon variantes).

Technologie et Infodivertissement :

Système central HuginCore (avec IA Google Gemini intégrée pour commandes vocales naturelles).

Processeurs : NVIDIA DRIVE AGX Orin + Qualcomm Snapdragon Cockpit Platform (next-gen).

Apple Music pré-installé natif avec Dolby Atmos et Spatial Audio.

Apple CarPlay sans fil de série.

Digital Key Plus (déverrouillage/démarrage via iPhone ou Apple Watch).

Audio premium : jusqu’à 28 haut-parleurs Bowers & Wilkins (option).

Assistant IA avancé (Gemini) pour contrôle véhicule.

Sécurité et Innovations

Ceinture de sécurité multi-adaptive (première mondiale) : s’adapte en temps réel via capteurs.

Autres technologies de sécurité Volvo avancées (Pilot Assist, etc.).

Dimensions et Praticité

SUV midsize (positionné entre EX30 et EX90).

Volume coffre : environ 634 litres (jusqu’à plus de 1 800 litres banquette rabattue).

Versions Cross Country prévues (surélevée, look off-road).

Le EX60 est désormais disponible à la commande en Europe (y compris en France), avec les premières livraisons prévues dès l’été 2026 pour les versions initiales, et une disponibilité plus large à l’automne. Aux États-Unis, les commandes ouvriront au printemps 2026, suivies des livraisons dans le courant de l’année. Le prix de départ est d'environ 66 500 euros.



Positionné entre le compact EX30 et le grand EX90, le EX60 vise les clients recherchant un SUV électrique premium, avec une excellente autonomie, des technologies de pointe et une qualité audio supérieure. Son mélange innovant d’intégrations Apple et Google en fait un véhicule attractif pour différents usages numériques, tout en restant centré sur une expérience de conduite agréable et sécurisante. La version P12 avec près de 680 cv et 810 km d'autonomie attise notre curiosité !