Les actionnaires de Tesla lâchent 1 000 milliards pour garder Elon Musk

Dans un vote qui n'aura surpris (presque) personne, les actionnaires de Tesla ont massivement approuvé, hier soir, le package de rémunération extravagant du PDG Elon Musk, qui pourrait le propulser au rang de premier trillionnaire au monde. Ce plan tout-ou-rien, dévoilé en septembre, lie les récompenses de Musk à des objectifs ambitieux sur la prochaine décennie. Parmi les plus cruciaux : gonfler la capitalisation boursière de Tesla de sa valorisation actuelle de 1 400 milliards de dollars à un vertigineux 8,5 billions, soit le double d'AAPL. D'autres exigences incluent la vente d'un million de robots humanoïdes Optimus par an et l'élaboration d'un plan de succession solide pour la direction de l'entreprise.

Tesla avant tout

Avec Musk jonglant entre SpaceX, X (Twitter), xAI, Starlink, Neuralink et une brève parenthèse à démanteler le gouvernement fédéral américain plus tôt cette année, ces incitations visent manifestement à recentrer son attention sur le bilan de Tesla – du moins pour le bénéfice de ses fidèles investisseurs.



Cette approbation survient dans une période mouvementée pour le géant des véhicules électriques. Les résultats financiers du troisième trimestre 2025 de Tesla affichent un chiffre d'affaires record, mais des profits en chute libre, illustrant les difficultés de croissance sur un marché des VE en perte de vitesse et percuté par la déferlante chinoise aux prix cassés.



Pourtant, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires à Austin, Musk a brossé un tableau plus optimiste, déversant une rafale de promesses futuristes mêlant hype et ses habituels retards de calendrier.

Les annonces de Musk

Commençant par le Full Self-Driving (FSD), Musk a déclaré que Tesla est « presque à l'aise » pour libérer une autonomie sans supervision, autorisant les conducteurs à texter et scroller sur leur iPhone sans surveillance oculaire constante. Actuellement au niveau 2 – nécessitant une supervision humaine permanente –, le système pourrait atteindre le niveau 4 (déconnexion totale du conducteur) en « un ou deux mois », sous réserve d'examens de données de sécurité. Il a éludé les obstacles réglementaires, laissant les experts juridiques spéculer sur les retombées d'une distraction au volant légalisée.



Passant aux robotaxis, Musk a assuré le démarrage de la production du Cybercab en avril 2026. Sans pédales, volant ou rétroviseurs latéraux, ce véhicule conçu pour l'autonomie pure imitera les chaînes d'assemblage de smartphones, produisant une unité toutes les 10 secondes. Reste que le palmarès de Musk en matière d'échéances est aussi fiable qu'une éruption solaire.



Le plus imposant reste Optimus, le robot humanoïde de Tesla, que Musk a couronné « le plus grand produit de tous les temps », surpassant même les smartphones. Flanqué d'un prototype silencieux sur scène, il a prévu une montée en cadence de 1 à 10 millions d'unités, visant ultimement 100 millions à un milliard par an. Imaginant des bots prodiguant des soins médicaux au chevet des patients ou suivant les ex-détenus pour les dissuader de récidiver, l'utopie de Musk oscille entre science-fiction et surpromesse.



En tout cas, avec un package à 1 000 milliards de dollars sur dix ans, les actionnaires ont misé gros. Et certains médias prompts au #muskbashing qui annonçaient la mise à la porte d'Elon Musk se sont complètement vautrés.