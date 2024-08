Le premier implant cérébral Neuralink a été posé (et connecté à l'iPhone)

Le premier implant cérébral Neuralink a été posé avec succès sur un patient humain, selon Elon Musk. La procédure s'est apparemment déroulée sans accroc, le patron affirmant que la personne "se rétablit bien" un jour après l'opération. Annoncé de longue date, l'implant Neuralink vise à redonner du "pouvoir" aux personnes très fortement handicapées. Petit clin d'oeil à notre sujet préféré, il est connecté à l'iPhone.

À quoi ça sert Neuralink ?

Neuralink, qui vise à créer des interfaces cerveau-ordinateur (BCI pour Brain Computer Interface), a commencé à recruter des patients humains pour son premier essai clinique à l'automne dernier, après avoir obtenu le feu vert de la FDA outre-Atlantique.

Ce développement révolutionnaire s'inscrit dans le cadre de l'étude PRIME de Neuralink, un essai clinique portant sur un module sans fil entièrement implantable. L'objectif de l'étude est d'évaluer la sécurité de l'implant Neuralink et de son robot chirurgical, et d'évaluer la fonctionnalité du composant en permettant aux personnes atteintes de tétraplégie de contrôler des appareils externes uniquement par la pensée. L'étude PRIME s'adresse aux personnes dont la capacité d'utiliser les deux mains est limitée ou inexistante en raison de pathologies telles que les lésions de la moelle épinière cervicale ou la sclérose latérale amputée (SLA).



Cette technologie, hautement innovante, consiste à placer un petit implant Bluetooth, cosmétiquement invisible, dans la région du cerveau qui s'occupe des mouvements. Ce dispositif interprète alors l'activité neuronale, ce qui permet à une personne de commander un ordinateur ou un smartphone en ayant simplement l'intention de bouger, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des câbles ou de se déplacer physiquement. Mieux, la puce Neuralink pourra être connectée à un iPhone pour suivre les données à distance.



Cette recherche est la première du genre à être menée sur des personnes et vise à découvrir des méthodes plus sûres et plus efficaces d'implantation et d'utilisation des BCI. L'objectif final est de restaurer et d'améliorer le contrôle de l'ordinateur et d'autres capacités pour les personnes dont la mobilité est gravement réduite.



Mais Elon Musk voit déjà d'autres applications, plus ou moins loufoques. En 2021, le patron de X/Tesla/Neuralink/SpaceX a expliqué que la puce Neuralink pourrait éventuellement permettre aux utilisateurs d'appeler leur Tesla par télépathie. Une folie. Mais ce n'est rien à côté des autres déclarations de Musk. En novembre dernier, il avait évoqué l'exploration de réalités alternatives et du passé, on se croirait de retour dans Matrix. La pilule bleue ou la pilule rouge ?

Musk n'a pas détaillé la procédure d'implantation, ni l'état d'avancement de l'essai. Certainement en partie parce que l'entreprise fait déjà l'objet d'une enquête fédérale pour avoir prétendument violé les lois sur le bien-être des animaux.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

En tout cas, c'est une avancée majeure qui pourrait donner de l'espoir à de nombreuses personnes paralysées.