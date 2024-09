Le célèbre Flappy Bird revient sur iPhone

Il y a dix ans environ, l’App Store accueillait le phénomène Flappy Bird, un jeu incroyablement difficile malgré ses apparences. Après un succès phénoménal, le développeur l'avait retiré sans crier gare. Et bien le jeu à défilement latéral va revenir sur iPhone.

Un jeu qui a marqué une génération

Sorti en 2013, Flappy Bird a rapidement été téléchargé des dizaines de millions de fois, avant d'être brusquement supprimé de l'App Store en 2014, son créateur, Dong Nguyen, estimant qu'il était trop addictif. Le développeur n'aimait pas non plus être exposé ainsi.

Flappy Bird était un jeu simple où les joueurs tapaient sur l'écran pour faire voler un petit oiseau à travers des colonnes de tuyaux verts (inspirés par Super Mario) sans les heurter, dans le but d'aller toujours plus loin, comme Jetpack Joyride. Le site officiel du futur reboot promet de nouveaux personnages et modes de jeu dont un avec 100 joueurs ou un autre où il faut faire passer l'oiseau à travers des paniers de basket. Les joueurs de Flappy Dunk de Voodoo devraient apprécier.

Flappy Bird reviendra sur diverses plateformes, y compris le web, avec des applications natives iOS et Android prévues pour 2025. La renaissance du jeu est dirigée par la "Flappy Bird Foundation", un "nouveau groupe de fans passionnés déterminés à partager le jeu avec le monde." Ce groupe affirme avoir acquis les droits officiels de la marque Flappy Bird.

Ça a été un parcours de dix ans, complexe, pour en arriver là, mais nous sommes tellement heureux de pouvoir enfin partager à nouveau Flappy Bird avec le monde.



Qui a hâte de relancer une partie ?