Hasbro propose le célèbre Cluedo+ sur Apple Arcade

Mais qui a tué le colonel Moutarde ? Vous avez tous entendu cette question. Elle est tiré de la publicité du célèbre jeu de plateau, le Cluedo. Justement, en ce vendredi, le nouveau titre sur Apple Arcade n'est autre que Cluedo+, la version complète et "gratuite" pour tous les abonnés au service.

Cluedo+ lance l'enquête sur Apple Arcade

Qui a commis le meurtre ? Avec quelle arme ? Dans quelle pièce ? Il y a une fête à haut risque au manoir et chaque invité est un suspect. Lancez les dés, devenez détective et que le Cluedo commence !



Pour commencer, voici la vidéo de présentation du jeu :

Si vous n'y avez jamais joué, le Cluedo est un jeu de réflexion qui met à l'épreuve vos talents de détective. Au début de chaque partie, le Cluedo prend un suspect, une arme et une pièce de la pioche et distribue le reste aux joueurs. À vous de mener l'enquête afin de trouver les réponses, avant les autres joueurs. C'est un peu comme Les Mystères de Pékin.



Si vous demandez : "Est-ce le colonel Moutarde avec la corde dans le salon ?", un joueur qui détient le colonel, la corde ou le salon doit vous montrer sa carte. Entrez dans chaque pièce à la recherche des réponses !



Pour vous aider, Cluedo+ dispose de l'indispensable feuille d'indices virtuelle pour noter les suspects, les armes et les pièces que vous pouvez éliminer. Ce qui est pratique avec cette version, c'est que vous pouvez y jouer seul contre l'ordinateur, ou bien en ligne ou hors ligne, avec d'autres joueurs.

Enfin, la version "+" contient 10 thèmes premium pour relancer l'intérêt avec d'autres protagonistes et environnements.



Un jeu unique, familiale et ludique ! Il vous faut simplement un abonnement Apple Arcade à 4,99 euros pour y jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu Cluedo: Hasbro's Mystery Game+