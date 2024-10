Dobble Go adapte le célèbre jeu d'observation au mobile !

Encore un jeu que vous découvrez en exclusivité : Dobble Go.



Plongez dans l'univers du célèbre jeu de cartes avec la version mobile officielle, où observation et réflexes rapides sont la clé pour gagner. Le principe du jeu est simple mais addictif : chaque carte contient plusieurs symboles, et il faut être le premier à repérer le symbole identique entre deux cartes pour remporter la manche. En un clin d'œil, on s'amuse en famille ou entre amis. Fous rires garantis !

Tout savoir sur le jeu Dobble GO

Vous connaissez le Dobble, ce jeu de cartes qui plaît tant aux enfants et qui permet de s'amuser avec eux, tout en les faisant travailler des compétences essentielles : concentration, observation et réflexes. Mais avec la version numérique, l'éditeur Asmodee va plus loin. Développé par Amuzo, le jeu Dobble Go propose un univers complet avec Dobbly, la main-héros violette embarquée dans une aventure palpitante. L'objectif est toujours le même, à savoir associer les symboles entre les cartes, mais ici à travers des niveaux et avec des power-ups, des boss et de la personnalisation (avatars, thèmes, etc).

Prêt ! Prêt ! Partez ! Réfléchissez vite et aiguisez votre sens de l'observation avec la version mobile du jeu de cartes classique. Défiez vos amis et votre famille dans des matchs multijoueurs animés. Découvrez des fonctionnalités supplémentaires passionnantes. Affrontez des boss, jouez en ligne avec des fans du monde entier, collectionnez plusieurs paquets. Amusez-vous et gagnez des prix !

Bien évidemment, les développeurs ont tout prévu pour ne pas s'ennuyer. Seul, mais aussi et surtout à plusieurs. Soit vous affrontez vos amis en duel sur un seul appareil, soit vous rejoignez des parties multijoueurs en ligne (2 à 4 joueurs). Pour ceux qui ont fait le tour du mode classique, il y a même un mode chaos, avec des sorts magiques comme des éclairs ou des tourbillons. Quant aux power-ups, il y a le gel qui ralentit vos adversaires, le marteau pour éliminer un mauvais symbole, ou la baguette magique qui associe automatiquement deux symboles pour vous.



Avant de vous jeter dessus, visionnez la bande-annonce vidéo officielle :

Télécharger Dobble Go

Dobble Go est jouable gratuitement avec des pièces que vous pouvez obtenir en réalisant des activités dans le jeu. Vous pouvez également acheter des packs de pièces pour prolonger votre temps de jeu quotidien. Le mode multijoueur en ligne nécessite une connexion Internet, mais le Mode Histoire (solo) peut être joué hors ligne. Mieux, il n'y a pas de publicité.



Voici la présentation officielle du jeu classique :

Jeu de rapidité, de réflexe et de discrimination visuelle original et très amusant avec 5 règles différentes. Pour la première on donne une carte à chaque joueur et on pose au milieu le tas de cartes, faces visibles. Dès qu'un joueur repère un symbole identique entre sa carte et celle du tas central, il nomme le symbole et prend la carte. Une nouvelle carte est ainsi révélée et la partie continue jusqu'à épuisement du tas de cartes. Les autres règles combinent les actions de manière différente. Cela renouvelle le plaisir de jouer et certaines règles semblent plus faciles ou plus difficiles selon les joueurs. Un jeu très apprécié et désormais classique!

Que vous ayez déjà joué au jeu de plateau ou pas, vous devez tester Dobble Go. Disponible sur App Store pour iOS et sur Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit DOBBLE GO!