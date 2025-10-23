Elon Musk veut ajouter la 5G satellite dans l'iPhone

Apple pourrait un jour permettre à l’iPhone de se connecter directement aux satellites Starlink de SpaceX. C’est du moins ce que suggèrent des discussions entre Elon Musk et Apple, même si rien n’est confirmé pour l’instant.

Apple et SpaceX : une idée prometteuse

Une rumeur circule selon laquelle Apple pourrait collaborer avec SpaceX pour intégrer la connectivité satellite 5G directement dans l’iPhone, d’après The Information. Si elle se confirme, cette initiative pourrait transformer la manière dont l’utilisateur se connecte, en offrant un accès aux réseaux mobiles même dans les zones les plus reculées ou dépourvues de couverture cellulaire.



L’idée serait d’utiliser le réseau de satellites Starlink de SpaceX pour fournir une connectivité 5G à l’iPhone. Actuellement, Apple utilise les satellites de Globalstar pour sa fonctionnalité d’urgence « SOS via satellite », mais cette rumeur suggère que Starlink pourrait venir compléter ou remplacer cette solution. Les satellites Starlink ont été adaptés pour fonctionner sur le spectre radio utilisé par l’iPhone, ce qui rend l’intégration techniquement envisageable.

Selon les informations disponibles, Elon Musk pousserait activement pour faire de SpaceX et de son réseau satellite un opérateur à part entière dans les smartphones du monde entier. L’objectif serait de proposer une connectivité directe, indépendamment des opérateurs classiques, et de positionner Starlink comme un acteur majeur dans le domaine des communications mobiles globales.

Si le projet venait à se concrétiser, il permettrait à Apple d’offrir une couverture quasi mondiale, dépassant les limites des réseaux cellulaires et satellitaires actuels. L’utilisateur pourrait ainsi envoyer des messages, partager sa localisation ou accéder à certaines fonctions en zone isolée, sans dépendre d’un opérateur spécifique. Les premiers tests pourraient concerner les États-Unis, avec une extension possible vers l’Europe par la suite.

Il est important de rappeler que rien n’est confirmé pour le moment. Ces discussions reflètent principalement l’envie d’Elon Musk et ses démarches auprès d’Apple. Pour l’instant, il s’agit d’une rumeur et rien ne garantit que cette intégration de Starlink dans l’iPhone verra le jour.