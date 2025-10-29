Nvidia entre dans l’histoire en devenant la première entreprise cotée à atteindre 5 000 milliards de dollars (207 $ en temps réel), tandis qu’Apple franchit hier le cap des 4 000 milliards, témoignant de la domination continue des géants technologiques sur les marchés mondiaux.

Historique : Nvidia devient la première société cotée à 5 000 milliards de dollars

Nvidia a franchi un cap historique ce mercredi : la société est devenue la première entreprise publique au monde à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars, portée par l’explosion de la demande en intelligence artificielle et en technologies de calcul avancées. La société californienne, fondée en 1993 et connue pour ses cartes graphiques GeForce et ses solutions pour centres de données, est désormais un acteur incontournable dans le secteur de l’IA et des infrastructures cloud.

Pour mettre ce succès en perspective, Nvidia avait atteint les 4 000 milliards de dollars de valorisation le 10 août 2025, franchissant ce seuil en moins de trois mois avant d’atteindre aujourd’hui les 5 000 milliards. Cette progression fulgurante illustre l’énorme appétit du marché pour ses puces haut de gamme, utilisées dans l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, les jeux vidéo et les applications professionnelles.

Hier, Apple a pour sa part franchi un jalon majeur en dépassant pour la première fois de son histoire les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce seuil, inédit pour la firme à la pomme, confirme la confiance des investisseurs dans la solidité de son écosystème — porté par les ventes d’iPhone, la croissance continue de ses services et ses ambitions dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Bien que Nvidia domine aujourd’hui le classement mondial par sa valeur boursière, Apple demeure un pilier incontournable de l’industrie technologique. À elles deux, ces entreprises incarnent la puissance de la tech américaine, qui continue de s’affirmer malgré les prédictions récurrentes d’un déclin boursier imminent.