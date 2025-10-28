Apple atteint les 4000 milliards de valorisation, un record

Apple vient de franchir un nouveau seuil symbolique en atteignant une valorisation de 4 000 milliards de dollars ce mardi 28 octobre, juste après l'ouverture des marchés. Cette performance arrive quelques jours seulement avant la publication des résultats trimestriels prévue pour le 30 octobre, et fait suite au succès commercial de l'iPhone 17, dont les ventes ont largement dépassé les attentes dans plusieurs marchés clés.

Une course au sommet où Apple arrive troisième

C'était attendu. Si Apple a été la première entreprise à atteindre les paliers de 1 000, 2 000 et 3 000 milliards de dollars respectivement en 2018, 2020 et 2022, la marque à la pomme n'a cette fois pas décroché la première place. Nvidia a franchi cette barre dès juillet 2025, porté par l'explosion de la demande pour ses processeurs graphiques indispensables à l'intelligence artificielle générative, tandis que Microsoft a également atteint ce seuil le même mois. Nvidia domine aujourd'hui le classement avec une valorisation proche de 4 700 milliards de dollars, tandis que Microsoft oscille autour de 3 950 milliards. Pour Apple, le titre devait dépasser les 269,53 dollars pour franchir le cap des 4 000 milliards, chose accomplie dès l'ouverture du marché.​

Cette dynamique montre bien que l'écosystème technologique évolue rapidement. L'IA a redistribué les cartes, permettant à Nvidia de connaître une ascension fulgurante grâce à une croissance de revenus de 69% en glissement annuel au premier trimestre fiscal 2026. Microsoft, de son côté, s'est transformé en géant de l'IA via sa plateforme Azure.

L'iPhone 17 redonne des ailes à Cupertino

La remontée spectaculaire d'Apple s'explique principalement par le succès de l'iPhone 17, lancé en septembre 2025. Selon les données du cabinet Counterpoint Research, les ventes de l'iPhone 17 ont surpassé celles de l'iPhone 16 de 14% durant les dix premiers jours de disponibilité en Chine et aux États-Unis. Le modèle standard a particulièrement cartonné sur le marché chinois, où ses ventes ont quasiment doublé par rapport à son prédécesseur. Sur Amazon France, l'iPhone 17 s'est hissé en tête des ventes dès sa sortie, suivi du 17 Pro Max en troisième position.​

Cette performance arrive à point nommé pour Apple, dont l'action accusait encore une baisse de près de 20% début août 2025. Les analystes d'Evercore ISI ont ajouté le titre à leur liste de surperformance tactique, anticipant des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre actuel et des prévisions optimistes pour la période de décembre. Au-delà des ventes d'iPhone, la division Services du groupe continue d'afficher des marges brutes supérieures à 70% et devrait franchir pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars de revenus annuels. Le rachat d'actions, qui a représenté 29 milliards de dollars au dernier trimestre, contribue également à soutenir la valorisation en réduisant le nombre de titres en circulation, passé de plus de 19 milliards en 2018 à moins de 15 milliards aujourd'hui.



Rendez-vous le 30 octobre sur iSoft pour connaître les premiers résultats financiers d'Apple après la sortie de l'iPhone 17. Une chose est sûre, les chiffres risquent d'être (très) gros.