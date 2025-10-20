L'action Apple atteint un niveau historique à 264 $

L’action Apple poursuit son ascension irrésistible, atteignant actuellement un nouveau record à 264 $. Un signe supplémentaire d'une maîtrise mondiale totale pour la pomme croquée malgré quelques couacs par-ci par-là.

L’action Apple (AAPL) continue de battre des records. Aujourd'hui, le titre a atteint un nouveau plus haut historique à 264 $ (en direct), confirmant une tendance haussière impressionnante qui dure depuis plus d’une décennie. Malgré les fluctuations économiques mondiales et la forte concurrence dans le secteur technologique, la firme de Cupertino reste un pilier de stabilité et de confiance pour les investisseurs.

Cette performance survient après une correction passagère entre décembre 2024 et mars 2025, période durant laquelle le cours de l’action avait connu une baisse notable. Cette phase de repli avait été interprétée comme une simple consolidation après plusieurs années de progression constante. Depuis, Apple a repris sa trajectoire ascendante, portée par une série d’annonces fortes et une exécution commerciale sans faille.

L’inquiétude initiale entourant Apple Intelligence, la nouvelle suite d’intelligence artificielle intégrée à ses appareils, ne semble pas peser sur le titre. Au contraire, les marchés perçoivent cette initiative comme une transition stratégique vers une nouvelle ère pour l’écosystème Apple. Les investisseurs saluent la prudence du déploiement et la promesse d’une IA centrée sur la confidentialité, un positionnement qui distingue Apple de ses concurrents directs.

Autre moteur essentiel de cette envolée : le lancement triomphal des iPhone 17, qui connaît un succès mondial. Les ventes surpassent largement celles de l’iPhone 16 sur la même période, notamment en Chine et aux États-Unis, deux marchés clés. Ce démarrage renforce la confiance des analystes dans la solidité du cycle de renouvellement d’Apple et contribue directement à la hausse du titre en bourse.

Avec une valorisation boursière dépassant les 3 000 milliards de dollars, Apple confirme une fois encore sa position de leader incontesté du marché. En dépit des doutes passagers, la marque à la pomme prouve qu’elle reste, plus que jamais, inarrêtable sur le long terme.