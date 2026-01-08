La crise mondiale de la mémoire DRAM atteindrait des proportions inédites. Les dirigeants d’Apple réserveraient désormais des séjours prolongés dans des hôtels près des usines Samsung et SK Hynix en Corée du Sud pour négocier des contrats d’approvisionnement cruciaux.

Les cadres d’Apple campent dans des hôtels sud-coréens pour sécuriser leur RAM

Apple aurait installé ses cadres responsables des achats dans des hôtels situés à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi, à proximité immédiate des installations de production de Samsung et SK Hynix. L’objectif serait clair : sécuriser des contrats d’approvisionnement en mémoire pour les deux à trois prochaines années, garantissant ainsi la production des iPhone 17, 18 et au-delà. Cette présence physique permanente témoignerait de l’urgence de la situation.

Le marché de la DRAM traverse une période de tension extrême qui force les géants technologiques à adopter des stratégies inhabituelles. Le prix d’un module LPDDR5X de 12 Go, utilisé dans les modèles haut de gamme d’iPhone, atteint désormais environ 70 dollars par unité. Cette flambée représente une augmentation vertigineuse par rapport au début de l’année 2025, alourdissant considérablement la facture pour chaque iPhone produit par dizaines de millions.



Apple n’est pas seul dans cette bataille pour sécuriser les approvisionnements. Selon le Korea Economic Daily, Dell et Google ont également envoyé leurs équipes en Corée du Sud pour des négociations similaires avec les fabricants de mémoire. Cette affluence de cadres internationaux aurait même provoqué un boom inattendu du secteur hôtelier local, avec une hausse significative des réservations longue durée dans les hôtels d’affaires de la région.

Les fournisseurs de mémoire ont aujourd’hui le luxe de choisir leurs clients. Samsung et SK Hynix donnent la priorité aux plus gros acheteurs tout en maintenant des prix élevés, une position de force inédite dans l’industrie. Les prix contractuels pourraient encore augmenter à court terme, rendant les négociations tendues et compliquant l’établissement de tarifs fixes sur le long terme. Les analystes estiment d’ailleurs qu’une hausse de 50 % est attendue pour ce trimestre.



Cette pénurie trouve son origine dans la demande explosive pour l’intelligence artificielle. Les fabricants de mémoire ont massivement réorienté leurs capacités de production vers la mémoire haute bande passante utilisée dans le matériel d’IA, notamment les HBM. Cette réallocation laisse moins de capacités disponibles pour la DRAM standard utilisée dans les smartphones, ordinateurs portables et serveurs. À mesure que davantage de capacités basculent vers les produits liés à l’IA, l’offre de DRAM traditionnelle se resserre et les prix s’envolent.



La situation est si critique que certaines entreprises comme Google auraient même menacé leurs responsables des achats de licenciement en cas d’échec à sécuriser les approvisionnements auprès de Samsung et SK Hynix. Bien qu’aucune information similaire ne circule concernant Apple, la présence prolongée de ses cadres en Corée du Sud illustre à elle seule l’importance stratégique de ces négociations pour l’avenir de la production d’iPhone.



