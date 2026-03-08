Apple ajoute Lemay, Newstead et Anderson sur sa page de direction

Apple a mis à jour sa page officielle de direction - Leadership - en ajoutant trois nouveaux profils d'exécutifs : Jennifer Newstead, Molly Anderson et surtout Steve Lemay, le nouveau chef du design. Ces changements reflètent des transitions récentes au sein de l'équipe dirigeante, notamment en matière de direction juridique et de design, ainsi que des ajustements organisationnels.

Steve Lemay – Vice President of Human Interface Design

Vétéran d'Apple depuis 1999, Lemay dirige désormais l'équipe en charge du design d'interface humaine et logiciel sur l'ensemble des plateformes Apple. Il succède à Alan Dye, qui a quitté Apple fin 2025 pour diriger les efforts de design chez Meta Reality Labs.

Jennifer Newstead – Senior Vice President and General Counsel

Newstead est la directrice juridique d'Apple, supervisant l'ensemble des questions légales de l'entreprise. Elle a officiellement pris ses fonctions le 1er mars 2026, succédant à Katherine Adams (qui est désormais Senior Vice President of Government Affairs en vue de sa retraite fin 2026). Avant de rejoindre Apple, Newstead a occupé le poste de chief legal officer chez Meta pendant six ans.

Molly Anderson – Vice President of Industrial Design

Anderson dirige l'équipe responsable du design industriel de tous les produits Apple, accessoires et emballages. Elle a rejoint Apple en 2014 et dirige l'équipe Industrial Design depuis 2024 (son titre de VP ayant été officialisé à un moment donné durant cette période). Elle succède notamment à Jony Ive et Evans Hankey.

Eddy Cue est à jour

Par ailleurs, Apple a mis à jour le titre d'Eddy Cue en Senior Vice President of Services and Health (santé), accompagné d'une nouvelle photo sur la page. Cue, présent chez Apple depuis 1989, a pris la supervision des équipes santé et fitness suite à la retraite de l'ancien COO Jeff Williams l'année dernière. Cette évolution s'inscrit dans une réorganisation plus large qui a intégré la santé et le fitness au sein de la division Services sous sa responsabilité.



Tim Cook trône toujours en tête de la page de direction d’Apple.