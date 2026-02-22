Apple devrait lancer au moins 5 nouveaux produits du 2 au 4 mars

Apple prépare une semaine chargée pour ce début du mois de mars. Entre le 2 et le 4 mars, l'entreprise compte dévoiler au moins cinq nouveaux produits. Apple met de côté la traditionnelle présentation vidéo en direct. Les annonces se feront directement via une série de communiqués de presse qui mèneront à un rassemblement spécial. Voici le programme qui vous attend.

Une semaine de lancements inédite

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, les révélations commenceront le lundi 2 mars directement sur la salle de presse en ligne d'Apple. Cette stratégie de l'annonce continue se terminera le mercredi 4 mars par l'événement "Apple Experience". Des journalistes spécialisés se réuniront à New York, Londres et Shanghai pour prendre en main ces nouveaux appareils.

Un signe qui ne trompe pas : les stocks actuels de nombreux Mac et iPad sont au plus bas dans les Apple Store physiques. Ce type de pénurie confirme généralement un renouvellement imminent du catalogue.

iPhone 17e et MacBook abordable

Le grand public attend de pied ferme deux produits majeurs pour cette première vague de nouveautés 2026. L'objectif d'Apple est clair : proposer des portes d'entrée séduisantes vers son écosystème.

Un MacBook entrée de gamme : Apple préparerait un ordinateur portable de 13 pouces estimé autour de 700 euros. Il conserverait le châssis en aluminium emblématique, s'habillerait de nouvelles couleurs, mais troquerait les puces de la série M pour un processeur A18 Pro et un écran de 12 pouces.

Apple préparerait un ordinateur portable de 13 pouces estimé autour de 700 euros. Il conserverait le châssis en aluminium emblématique, s'habillerait de nouvelles couleurs, mais troquerait les puces de la série M pour un processeur A18 Pro et un écran de 12 pouces. L'iPhone 17e : Ce modèle viendra muscler l'entrée de gamme. Il embarquera un écran OLED de 6,1 pouces avec l'intégration possible de la Dynamic Island, la recharge MagSafe et une puce A19. Il profitera aussi des nouvelles puces réseau développées en interne par Apple pour optimiser la 5G et le Wi-Fi 7.

Nouveaux iPad et génération Mac M5

Les créateurs et les professionnels auront aussi droit à des mises à jour matérielles. Le catalogue de tablettes va s'enrichir avec un iPad Air propulsé par la puce M4 et un iPad classique équipé de la puce A18, ce qui le rendra compatible avec Apple Intelligence.

Du côté des ordinateurs portables, Apple devrait officialiser son refresh de processeurs. Nous attendons un MacBook Air M5 et des MacBook Pro surpuissants intégrant les puces M5 Pro et M5 Max. Si de nouvelles versions du Mac Studio et du moniteur Studio Display sont en développement, leur présentation semble prématurée pour ce début de mois.



On attend éventuellement une Apple TV 4K 2026 et des HomePod, même si ces derniers sont hautement improbables.

Enfin, le logiciel occupera une place de choix. Les personnes présentes à l'événement du 4 mars pourraient avoir un aperçu en avant-première du nouveau Siri. Cette version repensée pour mieux comprendre le contexte de vos requêtes arrivera dans les prochaines mises à jour d'iOS 26.