Apple préparerait des AirPods Ultra, MacBook Ultra et iPhone Ultra pour 2026

Depuis l'arrivée de l'Apple Watch Ultra, les rumeurs s'intensifient autour de futurs produits qui pourraient recevoir la même dénomination. Si Apple pousse l'entrée de gamme, comme avec le tout récent MacBook Neo et l'iPhone 17e, l'entreprise chercherait aussi à élargir son offre ultra haut de gamme pour proposer des appareils pour toutes les bourses. C'est en tout cas ce qu'affirme Mark Gurman aujourd'hui et ainsi, il pourrait y avoir un iPhone Ultra et un MacBook Ultra tactile.

iPhone, AirPods, MacBook : la gamme Ultra s'élargit

Dans sa newsletter Power On publiée ce dimanche, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman décrit un mouvement de fond chez Apple vers ce qu'il qualifie de produits "superpremium". Trois appareils seraient concernés dès cette année.

Le plus attendu reste l'iPhone pliant, qui se négocierait autour de 2 000 dollars. Grand écran interne, capteurs sous la dalle, technologies inédites... ce modèle dominerait clairement le reste de la gamme, ce qui justifierait pleinement une étiquette "Ultra", même si Apple pourrait également opter pour un nom plus descriptif comme "Fold".

Du côté des AirPods, la prochaine génération haut de gamme embarquerait des caméras de vision artificielle pour alimenter Siri en données visuelles via Visual Intelligence. Positionnées au-dessus des AirPods Pro actuels, elles pourraient hériter du nom "AirPods Ultra", une appellation cohérente avec l'écosystème existant. Mark Gurman précise que comme l'appellation "Max" est déjà prise pour le casque, c'est le nom "Ultra" qui est en considération. De là à ce qu'Apple sorte des AirPods Max Ultra dans quelques années... il n'y a qu'un pas.

Enfin, un MacBook Pro avec écran OLED tactile et Dynamic Island serait toujours en préparation. Gurman rappelle qu'à chaque passage à l'OLED, Apple a relevé ses prix d'environ 20%, comme ce fut le cas avec l'iPad, puis avec l'iPhone X en 2017. Ce futur MacBook ne remplacerait pas les modèles M5 Pro et M5 Max actuels, mais s'installerait au-dessus d'eux. Le nom "MacBook Ultra" enverrait un signal clair sur son positionnement.

La stratégie montée en gamme de Tim Cook

Apple ne réinvente pas ses produits, il les étire vers le haut. C'est la marque de fabrique de Tim Cook : prendre une gamme existante et y greffer un niveau supplémentaire pour capter un segment de clientèle prêt à payer plus. Le Studio Display XDR en est un exemple récent, même sans le mot "Ultra".

À plus long terme, Gurman évoque un iPad pliant OLED et un iMac plus grand et plus puissant comme futurs candidats naturels à ce statut superpremium. L'idée est de créer une offre pour tous : le MacBook Neo d'un côté, et le MacBook Ultra de l'autre. L'iPhone 17e à l'entrée, et l'iPhone Ultra à la sortie. Apple joue sur tous les tableaux, et visiblement, la stratégie n'est pas près de s'arrêter. De quoi encore nous donner du travail pour clarifier les gammes dont les modèles se multiplient d'années en années.