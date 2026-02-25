MacBook Pro M6 : écran OLED tactile et Dynamic Island au programme en 2026

Les MacBook Pro M5 dotés des puces Pro et Max s'apprêtent à voir le jour début mars. Pourtant, les modèles prévus pour la fin de l'année attirent déjà toute l'attention. Les futurs MacBook Pro M6 marqueront une étape importante pour les ordinateurs portables d'Apple. L'entreprise prépare des machines équipées de dalles OLED tactiles et d'une interface repensée pour l'occasion, et c'est une petite révolution. Voyons en détail ce que vous réserve cette future mise à jour.

L'arrivée de la Dynamic Island sur Mac

L'encoche qui coupe le sommet des écrans de Mac depuis quelques années va tirer sa révérence. Apple compte la remplacer par une simple découpe circulaire compacte pour loger la caméra. Autour de ce poinçon, le système déploiera une Dynamic Island. Cet élément interactif, que vous utilisez probablement déjà sur votre iPhone, fera ainsi ses débuts sur macOS sans avoir besoin d'outil tiers comme NotchNook.

Sur ces futurs modèles de 14 et 16 pouces, l'îlot visuel s'adaptera aux applications actives. Il vous permettra de consulter des alertes rapides ou de gérer la lecture de vos médias de manière fluide. Le format physique de l'ordinateur restera quant à lui très classique. Apple conserve le clavier traditionnel et le large pavé tactile, au sein d'un châssis qui pourrait simplement s'affiner.

Un écran OLED et tactile

Apple dote enfin ses ordinateurs portables de la technologie tactile sans pour autant transformer ces MacBook Pro comme des alternatives à l'iPad. L'idée est de vous apporter une souplesse d'utilisation supplémentaire. Vous pourrez utiliser vos périphériques habituels et toucher l'écran spontanément pour interagir avec un élément précis.

L'interface du système va gagner en flexibilité pour accompagner ce matériel. macOS détectera votre méthode de saisie en temps réel. Si vous touchez un menu avec le doigt, les commandes s'agrandiront automatiquement pour éviter les erreurs de sélection. L'esthétique Liquid Glass introduite récemment avec macOS Tahoe préparait d'ailleurs ce changement en aérant davantage les menus.

macOS s'adapte à vos mouvements

Le système d'exploitation prendra en charge les gestes de navigation que vous maîtrisez sur vos appareils mobiles. Le défilement rapide ou le pincement pour zoomer sur une image répondront de manière native sur l'écran du Mac. Des panneaux spécifiques, comme le sélecteur d'émojis, bénéficieront aussi d'un affichage pensé pour le contact physique.

L'ergonomie ira encore plus loin avec de nouveaux menus contextuels. Une pression sur l'écran fera apparaître des options directement autour de votre doigt, selon l'application ouverte. Vous disposerez ainsi des contrôles les plus pertinents à l'instant T. Ces machines, propulsées par les futures puces M6 Pro et M6 Max, devraient être commercialisées entre octobre et novembre 2026 selon Mark Gurman.



Apple devra faire attention à ne pas répéter l'échec de Microsoft avec Windows 8 qui n'a jamais trouvé sa place entre tablette et PC. Si le MacBook Pro devient un ersatz de l'iPad Pro, alors il sera très difficile de faire cohabiter ces gammes. A la rédaction, nous sommes très curieux de voir le véritable apport d'un écran tactile à un MacBook.



