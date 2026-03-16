Il y a un problème avec le MacBook Pro 14” M5 Max

Le MacBook Pro 14" M5 Max est sans conteste une machine extrêmement puissante. Cependant, un test récent rappelle qu’il présente aussi d’importantes limites pour ceux qui souhaitent réellement le pousser dans ses derniers retranchements.

MacBook Pro 14 pouces : le M5 Max est trop puissant pour son propre châssis

Apple a commis une erreur de jugement avec sa dernière génération de MacBook Pro 14 pouces. En proposant la puce M5 Max dans ce format compact, la marque a créé une combinaison qui ne tient pas ses promesses sous charge soutenue. C’est le constat sévère que dressent les tests approfondis réalisés par NotebookCheck.



Le problème est thermique et électrique à la fois. Lors des tests de stress combinés CPU et GPU, la puce M5 Max consomme jusqu’à 96 watts pendant une à deux secondes, avant de chuter brutalement à 46 watts, puis de se stabiliser à seulement 42 watts. Cette chute de régime est caractéristique d’un throttling agressif : le châssis 14 pouces ne dispose tout simplement pas du système de refroidissement ni de l’alimentation nécessaires pour soutenir la puce dans la durée.



La comparaison avec le MacBook Pro 16 est édifiante. Ce dernier, équipé du M5 Pro et non du M5 Max, parvient à maintenir une consommation de 70 watts en charge continue, soit 66 % de plus que son petit frère. Autrement dit, la machine moins haut de gamme en termes de puce affiche une endurance bien supérieure dans le grand format.

Le problème ne se limite pas aux tests combinés. Même en sollicitant uniquement le CPU, la puce atteint un pic de 75 watts avant de retomber autour de 50 watts. Le GPU seul culmine à 72 watts et finit par se stabiliser à 44 watts, et ce même en mode Performance activé. Dans tous les scénarios prolongés, les performances restent instables.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple est pointé du doigt sur ce sujet. L’adaptateur secteur fourni avec le MacBook Pro 14 avait déjà été jugé insuffisant pour répondre aux besoins de la M5 Max. Le problème est donc structurel, pas accidentel.



La puce M5 Max est gravée en 3 nm troisième génération, un procédé certes mature mais qui atteint ici ses limites dans un boîtier aussi étroit. L’arrivée probable du M6 en 2 nm chez TSMC pourrait améliorer l’efficacité énergétique, mais la question de fond reste entière. Apple devra revoir en profondeur ses solutions de refroidissement si elle souhaite continuer à proposer ses puces les plus véloces dans ses formats les plus compacts.



En attendant, le conseil est simple : si le M5 Max vous intéresse vraiment, optez pour le MacBook Pro 16 pouces.