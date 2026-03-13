MacBook Air M6 et MacBook Pro M6 : la date de sortie probable

La date de sortie des futurs MacBook Air M6 et MacBook Pro M6 intrigue déjà de nombreux lecteurs, alors que les nouveaux modèles "M5" viennent d'être lancés. Apple a officialisé le MacBook Air M5 le 3 mars 2026, avec des améliorations notables : une puce M5 plus performante, l'intégration de la puce sans fil N1 pour le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, un stockage de base doublé à 512 Go (avec des SSD nettement plus rapides), mais aussi une hausse de prix de 100 € en Europe (dès 1 199 €) et l'absence de chargeur fourni dans certains marchés en raison des réglementations locales. De son côté, le MacBook Pro M5 de base est déjà disponible depuis fin 2025, et ses variantes Pro / Max ont été introduites la semaine dernière.

D'abord le "Pro M6" avant le "Air M6"

Concernant la prochaine génération, le MacBook Air M6 ne devrait pas arriver en premier. Fidèle à sa stratégie récente, Apple réserve généralement la nouvelle puce aux MacBook Pro avant de l'intégrer aux Air plus légers.



Le MacBook Pro 14 pouces M6 est donc attendu en priorité, très probablement dès l'automne 2026. Ce modèle pourrait même inaugurer une refonte majeure : rumeurs persistantes d'un écran OLED tactile, d'un châssis encore plus fin et léger, d'une caméra poinçonnée (sans notch), et bien sûr de la puce M6 gravée en 2 nm chez TSMC. Mais selon nos informations, seules les variantes "Max" auront droit à l'OLED tactile, à confirmer.



Le MacBook Air M6 suivrait logiquement quelques mois plus tard, avec une fenêtre la plus probable en début 2027, potentiellement autour de mars 2027 si Apple conserve le rythme printanier observé pour les trois dernières itérations du Air.



Côté design, pas de révolution attendue avant 2028 au plus tôt pour le MacBook Air qui passera aussi à l'OLED d'ici trois ans. Le châssis fin et léger, l'écran Liquid Retina et les deux ports Thunderbolt resteront probablement identiques. On peut toutefois espérer des évolutions discrètes : une future puce sans-fil N2 (amélioration du Wi-Fi 7), peut-être plus de RAM de base ou d'autres optimisations internes.

La puce M6 en force

Pourquoi la puce M6 s'annonce-t-elle comme un vrai bond en avant ? Il s'agira du premier vrai shrink depuis la génération M3, passant du procédé 3 nm au 2 nm (processus N2 de TSMC). Selon les données officielles de TSMC, ce saut technologique apporte :

10 à 15 % de performances supplémentaires à consommation identique

25 à 30 % d'économie d'énergie à performance égale

Une densité de transistors accrue de 10 à 20 %

Cela devrait se traduire par une autonomie encore améliorée (déjà excellente sur les modèles actuels, le top de la catégorie avec plus de 20 heures) ou, au choix d'Apple, par un gain de puissance significatif sans pénaliser la chauffe ni la batterie. Les ingénieurs d'Apple (dirigés par Johny Srouji) pourraient privilégier l'une ou l'autre option - ou un savant mélange des deux. En tout cas, l'écart avec la génération M5 devrait être plus marqué que le passage M4 → M5.



Les mois à venir apporteront plus de précisions via les analystes et les fuites de chaîne d'approvisionnement. Si vous hésitez à acheter un MacBook Air M5 aujourd'hui, attendez un peu une promotion ou rabattez-vous sur le modèle M4, quasiment aussi bon à moins de 950 euros. Mais il compte 256 Go de SSD contre 512 pour le M5.