Pénurie Mac mini / Mac Studio + hausse des prix mémoire : Apple face à un double problème

Apple annonce des pénuries prolongées pour le Mac mini et Mac Studio à cause de la forte demande en IA et de la hausse des coûts de mémoire. Tim Cook s’exprime après l’annonce des résultats du second trimestre fiscal 2026.

Tim Cook confirme la pénurie

Lors de la conférence de résultats du deuxième trimestre fiscal 2026, Tim Cook a reconnu que le Mac mini et le Mac Studio devraient rester en rupture de stock ou en quantité limitée pendant plusieurs mois. Chose que nous avions remarqué ces dernières semaines avec des délais de livraison allongés pour les deux Mac de bureau.

Nous pensons que le Mac mini et le Mac Studio mettront plusieurs mois à atteindre un équilibre entre l’offre et la demande.

Une demande sous-estimée liée à l’IA

Apple a clairement sous-estimé l’engouement pour ses deux ordinateurs de bureau. Selon Tim Cook, la demande est beaucoup plus forte que prévu, notamment sur le Mac mini M4, car les clients ont rapidement compris le potentiel de ces machines pour l’intelligence artificielle et les outils agentiques comme OpenClaw, Claude Dispatch et autres :

Ces deux plateformes sont excellentes pour l’IA et les outils agentiques, et la reconnaissance de cette valeur par les clients arrive plus vite que ce que nous avions anticipé.

Conséquence : les délais de livraison se sont fortement allongés ces derniers mois, certains modèles étant attendus dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Apple a même dû arrêter complètement la vente du Mac Studio 512 Go et limiter les commandes sur les configurations à forte capacité de RAM. La semaine dernière, le Mac mini M4 de base était affiché comme « Actuellement indisponible » sur l’Apple Store.

Des coûts de mémoire en forte hausse

Tim Cook a également alerté sur l’augmentation significative des prix de la mémoire. Apple a déjà subi des coûts plus élevés au cours du trimestre de mars, et la situation devrait s’aggraver au trimestre de juin et au-delà.

Nous nous attendons à des coûts de mémoire significativement plus élevés au trimestre de juin, et cet impact va continuer de s’accentuer par la suite.

La hausse est principalement due à la forte demande mondiale en mémoire pour les serveurs d’IA. Les fabricants de puces priorisent les besoins des data centers des géants comme Meta, Amazon ou Google au détriment des produits grand public, ce qui fait exploser les prix.

Apple compense temporairement cette hausse en écoulant ses stocks existants, mais une fois ces réserves épuisées, l’impact sur les marges deviendra plus important. Tim Cook a indiqué que l’entreprise étudiait « un éventail d’options », sans donner plus de précisions sur les mesures envisagées. Une hausse des prix des prochains produits comme l’iPhone 18 Pro n’est pas à exclure.

Ce qu’il faut retenir

La combinaison d’une demande exceptionnelle pour le Mac mini et le Mac Studio (tirée par l’IA locale) et de la pénurie mondiale de mémoire place Apple face à un double défi : satisfaire une demande très forte tout en gérant une forte augmentation des coûts composants.

Ces contraintes devraient perdurer plusieurs mois, ce qui risque de frustrer de nombreux clients intéressés par ces machines puissantes et compactes. En clair, si vous pensiez en acheter un, surveillez les stocks au jour le jour, que ce soit sur Apple Store ou chez les revendeurs comme Amazon.

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