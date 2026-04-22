iPhone 18 Pro : le coloris rouge s'appellerait Dark Cherry

Apple préparerait quatre coloris pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, et l’un d’eux semble déjà se confirmer grâce à un leaker fiable. Après Macworld la semaine passée, le compte Instant Digital assure sur Weibo, à son tour, que les teintes testées seraient :

Light Blue

Dark Cherry

Dark Gray

Silver

Dark Cherry, la star de l’année ?

Dark Cherry, soit cerise profonde, serait la nouvelle couleur phare de 2026, succédant au Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro. Le leaker la décrit comme un mélange sophistiqué de bordeaux, café et violet profond - ce qui correspondrait aux rumeurs précédentes de « Deep Red ». Ce coloris élégant et chaleureux pourrait devenir le nouveau favori des amateurs de teintes sombres et raffinées.

Light Blue évoquerait le Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro.

Dark Gray pourrait se rapprocher soit du Graphite de l’iPhone 13 Pro, soit du Space Black de l’iPhone 14 Pro.

Silver resterait l’option classique intemporelle d’Apple.

À noter que le Cosmic Orange et le Deep Blue de l’iPhone 17 Pro devraient disparaître cette année.

Une fuite crédible

Instant Digital a déjà fait ses preuves par le passé, notamment en révélant correctement la couleur jaune des iPhone 14 et 14 Plus. Même si Macworld s’était trompé l’an dernier sur certaines teintes, plusieurs éléments de cette nouvelle liste semblent cohérents avec les rumeurs les plus récentes.

Apple devrait dévoiler officiellement les iPhone 18 Pro en septembre 2026.

Notre avis

Le Dark Cherry semble être un choix intelligent : une couleur profonde, élégante et différente des classiques noirs/gris tout en restant suffisamment polyvalente pour plaire au plus grand nombre. Apple continue sa stratégie de renouvellement annuel des coloris pour créer du désir, et ce nouveau bordeaux/rouge profond pourrait bien être l’un des plus réussis de ces dernières années.



Light Blue et Silver assurent la continuité, tandis que Dark Gray offre une alternative sérieuse. Reste à voir si Apple validera ces quatre teintes ou si certaines seront abandonnées d’ici septembre, lors du keynote de présentation des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra. En tout cas nous, on est déjà fans !