Les rumeurs autour du futur iPhone pliant d’Apple s’intensifient avec plusieurs sources crédibles qui évoquent une nouvelle fois un lancement dès cet automne accompagné d’un nom qui revient avec insistance, iPhone Ultra.

iPhone Ultra : le nom se confirme et le lancement en septembre prend forme

La rumeur enfle depuis plusieurs semaines, mais elle prend cette semaine une consistance nouvelle. Apple préparerait bien son premier iPhone pliant pour un lancement à l’automne, et le nom “iPhone Ultra” revient avec insistance dans les cercles de fuites les plus crédibles. Trois nouvelles publications de leakers chinois bien établis viennent aujourd’hui alimenter le dossier.

Le point le plus discuté reste l’appellation commerciale de l’appareil. Après une première source qui avançait le nom “iPhone Ultra” en début de semaine, le leaker Instant Digital a publié sur Weibo une liste de trois modèles attendus pour cet automne : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, et iPhone Ultra. Ce dernier désignerait bien le modèle pliant. Deux sources indépendantes convergent donc vers la même dénomination, ce qui lui confère un poids certain. Il reste toutefois prudent de garder à l’esprit qu’Apple pourrait encore faire évoluer ses choix marketing d’ici septembre. Rappelons que personne n'avait vu venir le MacBook Neo.

Sur la question du calendrier, Fixed Focus Digital se montre rassurant. Alors qu’un rapport évoquait en début de semaine un possible glissement de plusieurs mois, ce leaker tempère clairement le scénario catastrophe. Selon lui, les lignes de production se trouvent en phase finale de traitement, et le lancement en parallèle de la gamme iPhone 18 Pro reste le scénario le plus probable. Un délai éventuel ne dépasserait qu’un mois selon ses informations. Cette position rejoint celle de Mark Gurman, qui affirmait il y a quelques jours que le projet demeurait sur les rails pour septembre/octobre.



La même source aborde également les volumes de production, un indicateur révélateur des ambitions commerciales d’Apple. Contrairement à une précédente analyse qui tablait sur une approche très conservatrice, Fixed Focus Digital annonce qu’Apple aurait augmenté ses commandes d’écrans pliants de 20 %, portant le stock initial à 11 millions d’unités. Un chiffre qui suggère qu’Apple croit en l’attractivité du produit et entend lui donner les moyens d’un vrai lancement grand public, bien loin des éditions limitées qui accompagnent parfois les premières générations de technologies émergentes.