Rumeur : ne dites pas iPhone Fold mais iPhone Ultra selon ce leaker

Le nom « iPhone Fold » pourrait finalement ne jamais voir le jour. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, très suivi sur le réseau chinois Weibo, Apple aurait choisi un nom bien plus premium pour son premier smartphone pliable : iPhone Ultra. C'est la deuxième fois que l'on évoque cette possibilité.

Une première confirmation

Dans un message publié récemment, le leaker affirme que l’appareil, au format livre, sera commercialisé sous le nom iPhone Ultra. Il indique également que plusieurs fabricants chinois de smartphones pliables seraient en train d’étudier la possibilité d’adopter également le terme « Ultra » pour leurs propres modèles, afin de suivre la stratégie d’Apple, tout en proposant des prix plus accessibles.

Un nom déjà utilisé par Apple pour ses produits haut de gamme

Si cette information se confirme, ce ne serait pas une surprise. Apple utilise déjà le suffixe Ultra pour désigner ses produits les plus haut de gamme :

Apple Watch Ultra

Puces M1 Ultra et M3 Ultra

CarPlay Ultra

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg avait déjà rapporté en mars que la marque réfléchissait à étendre le nom « Ultra » à d’autres produits, notamment un futur MacBook avec écran OLED et des AirPods équipés de caméras.Caractéristiques attendues de l’iPhone UltraD’après les dernières rumeurs, cet iPhone pliable devrait proposer :

Un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces

Un écran interne de 7,8 pouces (format proche d’un iPad mini)

Une caméra frontale disponible à la fois plié et déplié

Un double capteur photo à l’arrière

Un châssis en titane ultra-fin

Le prix de lancement est estimé entre 2 000 et 2 500 euros, ce qui le positionnerait clairement comme un produit ultra-premium. Le lancement est toujours prévu pour la fin de l’année 2026, même si certains bruits de couloir évoquent un possible retard. En attendant, consultez notre précédent article sur le design de l'iPhone Fold. Pardon, iPhone 18 Ultra.