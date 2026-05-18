Bon plan : le puissant iPhone 17 Pro à prix cassé !

L’iPhone 17 Pro, le haut de gamme d'Apple, est en promotion flash sur Amazon À 1 199 €, soit 10 % de réduction (130 €) par rapport aux 1 329 € pratiqués sur l’Apple Store et un peu partout ailleurs. Une remise rare qui rend celui qui offre les meilleures performances et le meilleur écran du marché nettement plus attractif.

Design premium

Avec l'iPhone 17 Pro, Apple passe à un châssis unibody en aluminium forgé à chaud (en lieu et place du titane qui est plus costaud, mais chauffe et pèse plus lourd). L'idée est d'offrir une meilleure dissipation thermique, tout en contenant le poids. L’écran OLED Super Retina XDR 6,9 pouces offre ProMotion 120 Hz adaptatif, affichage permanent, pic à 3 000 nits et Ceramic Shield 2 (avant et arrière) 3× plus résistant aux rayures. Le smartphone reste imposant mais rassurant au quotidien, même sans coque.



Voici ses dimensions :

Largeur : 71,9 mm

71,9 mm Hauteur : 150 mm

150 mm Épaisseur : 8,75 mm

8,75 mm Poids : 204 g

Performances folles

La puce maison A19 Pro (3 nm avancé) intègre un CPU/GPU 6 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs boosté pour Apple Intelligence. Mais surtout, le 17 Pro est doté d'un système de refroidissement par évaporation ! Résultat, jusqu’à 40 % de performances soutenues en plus sur montage 4K/8K, jeux AAA (comme le reboot de Tomb Raider ou Assassin's Creed Mirage par exemple) ou tâches IA. Sans oublier le Bluetooth 6 et le Wi-Fi 7 pour des débits fulgurants et une latence minimale dans les jeux, mais aussi dans vos conversations et le streaming.

Autonomie (presque) record

Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo, soit un peu moins que l'iPhone 17 Pro Max qui détient tout simplement le meilleur score du marché. Batterie généreuse + optimisations A19 Pro et iOS 26 = journée intense (visio, streaming, jeux, création) sans stress. Et comme les autres, le 17 Pro d'Apple est compatible avec les batteries MagSafe.

Photo & vidéo au sommet

Le 17 Pro, comme le Pro Max, offre un triple capteur 48 MP :

Principal Fusion 48 MP (stabilisation sensor-shift).

Ultra grand-angle 48 MP.

Téléobjectif 48 MP avec zoom optique jusqu’à 8× (le plus long jamais sur iPhone).

Caméra avant 18 MP Center Stage (cadrage auto intelligent) + Double Capture (avant/arrière simultanées pour vlogs).



Côté vidéo, on a droit au top du top avec notamment des prises de vue en Dolby Vision 4K 120 i/s, ProRes RAW, Apple Log 2 – un outil pro pour vidéastes et créateurs.

Pourquoi craquer à ce prix ?

À 1 199 € sur Amazon (en bleu intense), l’iPhone 17 Pro concentre le meilleur d’Apple : grand écran immersif, autonomie au top, photo/vidéo à la pointe, puissance sans commune mesure, intégration parfaite avec l’écosystème (Mac, iPad, Apple Watch, Apple Intelligence). Consultez les tests de l'iPhone 17 Pro pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que l'iPhone 17 Pro Max est aussi à prix réduit en ce moment.



Pour les utilisateurs exigeants, créateurs de contenu, gamers mobiles ou professionnels nomades déjà dans l’univers Apple, c'est LE MEILLEUR iPhone du moment.

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