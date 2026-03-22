MacBook Neo : pourquoi un chargeur puissant ne sert à rien

Le MacBook Neo ne se recharge pas aussi rapidement que les autres modèles. Un chargeur 30 W suffit toutefois pour atteindre sa vitesse de recharge maximale.

MacBook Neo : inutile de dépenser plus de 30 W pour le charger

Le MacBook Neo est sorti avec un positionnement tarifaire agressif, mais Apple a fait des compromis ailleurs. La charge en fait partie. Et les tests récents le confirment de façon assez nette : au-delà d’un certain seuil de puissance, votre chargeur ne sert plus à rien.



Dans la boîte, Apple glisse un adaptateur 20 W USB-C. Précision pour le marché européen : aucun chargeur n’est inclus, conformément à la réglementation en vigueur sur le continent. Les utilisateurs doivent donc s’équiper eux-mêmes, et la question du bon chargeur à choisir devient d’emblée pertinente.



Les mesures de ChargerLAB apportent une réponse claire. Branché sur le 20 W livré avec l’appareil, le MacBook Neo plafonne à 18 W effectifs. Avec un adaptateur 35 W d’Apple, il monte à 30 W. Pour charger le plus rapidement possible son MacBook Neo, il faut donc s'équiper d'un chargeur 30 W minimum comme le Baseus ou le Nano d’Anker.

Jusque-là, la progression est logique. Là où ça devient intéressant : les chargeurs 96 W et 140 W n’apportent strictement rien de plus. La machine refuse de dépasser ce que lui permet le 35 W, quelle que soit la puissance disponible en entrée.



Macworld a également mesuré l’impact concret sur le terrain. Un chargeur 96 W charge deux fois plus vite que le 20 W de base, ce qui semble contradictoire avec les chiffres précédents, mais s’explique par le fait que le 20 W est lui-même sous-dimensionné. La vraie limite reste fixée autour de 24 à 30 W selon les conditions.



Le MacBook Neo n’est d’ailleurs pas certifié Fast Charge (charge rapide) par Apple, dont le label exige d’atteindre 50 % de batterie en 30 minutes. Ce seuil n’est pas atteint.

Conclusion

La conclusion pratique est simple : un chargeur 30 à 35 W suffit largement pour exploiter tout le potentiel de charge du MacBook Neo. Investir dans un modèle plus puissant ne changera rien à la vitesse de recharge, mais allégera le portefeuille sans raison valable.

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