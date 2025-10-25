MacBook Pro M5 : trop puissant pour son propre système de refroidissement ?

Bien que le MacBook Pro M5 soit une machine extrêmement puissante, certains testeurs avancés estiment qu’un seul ventilateur ne suffit pas, dans certaines conditions d’utilisation, à maintenir les performances maximales de l’appareil lors des charges intensives.

Le passage à 2 ventilateurs suggéré

Alors que beaucoup attendaient la puce M5 d’Apple comme une évolution significative en matière de performance et d’efficacité, les premiers tests laissent entrevoir un problème de taille : la dissipation thermique.

Selon un test relayé sur X (anciennement Twitter) par Vadim Yuryev, le MacBook Pro équipé de la puce M5 souffrirait déjà de throttling thermique, c’est-à-dire une baisse automatique des performances du processeur lorsqu’il chauffe trop. Et si même le MacBook Pro rencontre cette limite, cela laisse présager une situation encore plus complexe pour le futur MacBook Air M5, qui n’aura, lui, aucun ventilateur pour refroidir la puce.

Dans Cinebench 2024, un benchmark intensif, le rapport entre le score multi-cœur et le score mono-cœur illustre clairement le problème :

M4 : 5,38x

M5 : 5,07x

Autrement dit, malgré son architecture plus récente, le M5 ne parvient pas à exploiter tout son potentiel sous forte charge, principalement à cause des limites thermiques imposées par un système de refroidissement trop léger.

Apple continue de privilégier la finesse et le silence, même dans ses machines dites « Pro ». Le MacBook Pro M5 n’embarque ainsi qu’un seul ventilateur, contre deux sur les modèles plus puissants à base de puces M3 Pro ou M3 Max. Une décision qui semble déjà montrer ses limites dans certaines conditions.

Si l’unique ventilateur ne suffit pas à maintenir des températures optimales sur un MacBook Pro, il y a fort à parier que le futur MacBook Air M5 — qui repose sur un refroidissement entièrement passif — subira encore plus de throttling. Bien que les usages ne soient pas les mêmes.

Ce constat relance un débat récurrent : Apple ne bride-t-elle pas elle-même les performances de ses puces ARM en refusant d’adapter le système de refroidissement ? À ce stade, les appels se multiplient pour qu’Apple réintègre un double ventilateur, au moins sur le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, afin de laisser les puces exprimer tout leur potentiel sans compromis.

Problématique pour une infime partie d'utilisateurs

Ce phénomène reste toutefois à relativiser. Le throttling observé sur la puce M5 concerne surtout les utilisateurs qui sollicitent intensément le processeur, notamment avec des logiciels de rendu 3D, de montage vidéo ou de calcul scientifique. Pour la grande majorité des utilisateurs, qui se limitent à la bureautique, à la navigation web, au streaming ou à la retouche photo avancée, les performances du M5 demeurent excellentes et stables. En pratique, ce problème de surchauffe ne devrait donc pas impacter l’expérience quotidienne sur les MacBook Air et Pro M5.