Déjà une promotion pour le MacBook Neo d'Apple

Apple vient tout juste de lancer le MacBook Neo, son Mac le plus abordable de tous les temps, et c’est déjà un carton. Moins d’un mois après sa sortie officielle (le 11 mars 2026), ce nouveau venu fait parler de lui partout. Et pour la toute première fois, une vraie promotion débarque chez Rakuten via le vendeur Carrefour : code promo + cashback à la clé sur les versions 256 Go et 512 Go. L’occasion rêvée pour passer au Mac sans se ruiner.

Caractéristiques du MacBook Neo

Comme vu dans les tests et analyses, le MacBook Neo se distingue par des choix audacieux qui le rendent unique dans la gamme Apple. Il embarque pour la première fois une puce A18 Pro (issue de l’iPhone 16 Pro, mais optimisée pour Mac avec un GPU 5 cœurs et ray tracing matériel). Ce processeur 6 cœurs (2 performances + 4 efficacités) offre des performances impressionnantes au quotidien : jusqu’à 50 % plus rapide que les PC Intel équivalents pour la navigation et le multitâche, et jusqu’à 3 fois plus rapide sur les tâches d’IA locales.



L’écran est un magnifique Liquid Retina 13 pouces (résolution élevée, 1 milliard de couleurs, luminosité 500 nits). Le châssis en aluminium premium est ultra-résistant et disponible en couleurs fun inédites (rose poudré, indigo, argent, jaune agrume).

On retrouve 8 Go de mémoire unifiée, une autonomie record jusqu’à 16 heures, une caméra FaceTime HD 1080p, des haut-parleurs stéréo avec Spatial Audio, le Magic Keyboard et un grand trackpad Multi-Touch. Côté connectique : deux ports USB-C (un USB 3 rapide avec sortie DisplayPort et charge, l’autre USB 2) + prise jack 3,5 mm. Le tout tourne sous macOS Tahoe avec Apple Intelligence intégré, une parfaite compatibilité iPhone et une réparabilité améliorée.



Bref, un Mac complet, léger (environ 1,2 kg) et pensé pour durer, sans aucun compromis sur la qualité Apple malgré son prix d’entrée de gamme. Et une version avec Touch ID pour 100 € de plus avec le double de stockage SSD.

Prix, promo et cashback

Chez Rakuten avec le vendeur Carrefour, c’est la première vraie opportunité d’acheter ce bijou à prix cassé.



La version 256 Go (la plus demandée) s’affiche normalement à 699 €. Avec le code promo CLUBR20 (ou APP20 selon les moments), vous descendez à 679 €, et vous récupérez en plus environ 14 € de cashback/cagnotte Club R (valable sur un prochain achat sans minimum).



La version 512 Go profite elle aussi des mêmes avantages via Rakuten (prix de base à 799 €). Pour tous ceux qui cherchent un Mac à bas prix sans sacrifier les performances : c’est l’offre idéale.



Ce petit monstre gère sans sourciller le développement (Xcode, Python, web dev), le divertissement (Netflix, Apple TV+, musique Spatial Audio), la retouche photo/vidéo légère, et même du gaming occasionnel grâce au ray tracing. Ajoutez Apple Intelligence pour booster votre productivité (résumés, écriture intelligente, etc.) et vous avez un compagnon polyvalent qui rivalise avec des machines deux fois plus chères.



Ne ratez pas cette première promo Rakuten/Carrefour : stock limité, code valable jusqu’au 31 mars (sous réserve), en attendant la première promotion sur Amazon. Le MacBook Neo n’a jamais été aussi accessible !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.