Apple annonce un lancement record pour le MacBook Neo

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré aujourd’hui que le Mac venait de connaître sa « meilleure semaine de lancement pour les clients découvrant le Mac pour la première fois ». Ce commentaire suggère un très fort succès du MacBook Neo auprès des primo-acheteurs et des personnes passant de Windows à macOS. Comme nous le disions, il s'agit d'un excellent choix pour 90 % des utilisateurs.

Un Mac qui cartonne

Le MacBook Neo a été présenté et mis en vente le mercredi 11 mars 2026. En France, il démarre à 699 € seulement pour le grand public et 599 € pour les étudiants. Équipé d’une version adaptée de la puce A18 Pro (celle de l’iPhone 16 Pro), il se distingue aussi par ses coloris vifs et un écran de 13 pouces permettant de se divertir, travailler, jouer et même plus. Pour 100 € de plus, vous avez même droit à 512 Go de SDD et Touch ID sur le clavier.

La même semaine, Apple a également lancé :

Malgré cette salve de nouveautés Mac, c’est très probablement le positionnement ultra-abordable et attractif du MacBook Neo qui explique le record de nouveaux utilisateurs. Le MacBook Neo permet de jouer à la plupart des jeux du moment, tout en économisant pas mal d'argent comparé aux autres. Pour 2 000 euros, vous pouvez désormais avoir tout l'univers Apple neuf (ordinateur, téléphone, tablette, écouteurs et montre).



Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm! — Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026

Disponibilités actuelles (au 20 mars 2026)

Les commandes passées aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne en France indiquent des livraisons estimées entre le 6 et le 13 avril. En revanche, des stocks sont disponibles plus rapidement :

Dans les Apple Store physiques,

Chez des revendeurs agréés comme Fnac / Darty ou Amazon qui le livre dès demain.

Le MacBook Neo semble donc très demandé, confirmant son statut de hit inattendu pour un premier Mac à moins de 700 euros.

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