Apple annonce un lancement record pour le MacBook Neo

macbook neo a18 pro iconTim Cook, PDG d’Apple, a déclaré aujourd’hui que le Mac venait de connaître sa « meilleure semaine de lancement pour les clients découvrant le Mac pour la première fois ». Ce commentaire suggère un très fort succès du MacBook Neo auprès des primo-acheteurs et des personnes passant de Windows à macOS. Comme nous le disions, il s'agit d'un excellent choix pour 90 % des utilisateurs.

Un Mac qui cartonne

Le MacBook Neo a été présenté et mis en vente le mercredi 11 mars 2026. En France, il démarre à 699 € seulement pour le grand public et 599 € pour les étudiants. Équipé d’une version adaptée de la puce A18 Pro (celle de l’iPhone 16 Pro), il se distingue aussi par ses coloris vifs et un écran de 13 pouces permettant de se divertir, travailler, jouer et même plus. Pour 100 € de plus, vous avez même droit à 512 Go de SDD et Touch ID sur le clavier.

macbook neo 2026 bleu

La même semaine, Apple a également lancé :

Malgré cette salve de nouveautés Mac, c’est très probablement le positionnement ultra-abordable et attractif du MacBook Neo qui explique le record de nouveaux utilisateurs. Le MacBook Neo permet de jouer à la plupart des jeux du moment, tout en économisant pas mal d'argent comparé aux autres. Pour 2 000 euros, vous pouvez désormais avoir tout l'univers Apple neuf (ordinateur, téléphone, tablette, écouteurs et montre).

Disponibilités actuelles (au 20 mars 2026)

Les commandes passées aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne en France indiquent des livraisons estimées entre le 6 et le 13 avril. En revanche, des stocks sont disponibles plus rapidement :

Le MacBook Neo semble donc très demandé, confirmant son statut de hit inattendu pour un premier Mac à moins de 700 euros.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.

Les réactions
Aucun commentaire pour le moment, lancez la discussion.
Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles