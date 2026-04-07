MacBook Neo : un succès qui pourrait virer à la pénurie

Concevoir un MacBook abordable reste un défi à tous les niveaux. La preuve avec la puce Apple A18 Pro dans sa version spécifique au MacBook Neo, qui pourrait rapidement être en rupture de stock. Une situation loin d’être idéale pour Apple.

MacBook Neo : la gestion délicate de l'A18 Pro

Le MacBook Neo est un carton commercial. Tellement, qu’Apple se retrouve aujourd’hui dans une position inconfortable. La firme ne pourra peut-être pas en fabriquer suffisamment pour répondre à la demande.



Selon Tim Culpan, ancien journaliste Bloomberg et auteur de la newsletter Culpium, Apple fait face à un “dilemme massif” autour de son ordinateur portable à 699 euros. L’origine du problème est à chercher du côté de la puce elle-même. Le MacBook Neo embarque une variante de la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro, mais avec un GPU à 5 coeurs au lieu de 6.



Ces puces sont en réalité des composants “binned” : lors de la fabrication, certains coeurs GPU s’avèrent défectueux, et Apple récupère ces chips qui auraient autrement été jetés. Résultat, ces puces ne coûtent pratiquement rien à Apple, ce qui explique en partie le prix plancher du MacBook Neo.

Le hic, c’est que le stock de ces puces binned est par définition limité. Culpan affirme qu’Apple prévoyait initialement de produire entre cinq et six millions d’unités avant de passer à la prochaine génération avec la puce A19 Pro. Mais la demande est telle que ce stock pourrait s’épuiser avant que le MacBook Neo de deuxième génération ne soit prêt.

Apple se retrouve donc avec plusieurs options peu séduisantes. La première consiste à relancer la production de puces A18 Pro chez TSMC, dont les lignes N3E tournent déjà à plein régime. Cela impliquerait de payer un prix excessif, ce qui rognerait les marges. La deuxième option serait de réaffecter des puces prévues pour d’autres appareils, avec un coût similaire. Culpan évoque aussi la possibilité qu’Apple abandonne le modèle d’entrée de gamme à 256 Go pour ne conserver que la version à 799 euros avec Touch ID, bien que cela semble improbable au vu des efforts de communication sur l’accessibilité du produit.



Depuis le lancement en mars, Tim Cook lui-même a déclaré que le Mac avait connu sa “meilleure semaine de lancement pour les nouveaux clients Mac”. Les délais de livraison affichent déjà deux à trois semaines. Le MacBook Neo est la preuve qu’Apple peut capturer un nouveau public, mais le succès a un prix.