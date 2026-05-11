Pub Apple : « Le Mac, le meilleur choix pour les étudiants », surtout le MacBook Neo

Apple vient de diffuser une publicité inspirante de 90 secondes spécialement conçue pour les étudiants. Intitulée Mac Students : The journey to great ideas in college, cette vidéo met en scène des jeunes du monde entier qui surmontent le fameux blocage créatif lors de leurs travaux universitaires - scénarios, projets CAD, études en business, ingénierie, design ou arts. Bien sûr, le MacBook Neo est à l'honneur.

Apple vise un certain public

Dans cette pub, on voit des étudiants frustrés, en pleine crise de doute (grippant leur lavabo, se disputant avec leur reflet dans le miroir), mais qui finissent par reprendre le contrôle grâce à leur Mac. Le message est clair et percutant :

Les ordinateurs portables Mac sont le meilleur choix pour vos études supérieures.

Que vous étudiiez le commerce, l’ingénierie, le design ou les arts, le Mac vous accompagne dès le départ, et désormais à prix canon avec le récent MacBook Neo vendu 599 € pour les étudiants.



La bande-son, I’VE GOT THIS ALL UNDER CONTROL de Willow Kayne, renforce parfaitement cette montée en puissance : les paroles parlent de self-doubt, de respiration profonde et de la sensation de tout maîtriser enfin. Un vrai hymne à la résilience étudiante !

Pourquoi Apple cible-t-elle les étudiants ?

Avec le tout nouveau MacBook Neo, Apple rend le Mac plus accessible que jamais. Aux États-Unis, ce modèle d’entrée de gamme est proposé à partir de seulement 499 $ pour les étudiants qui vérifient leur statut universitaire (via le Apple Education Store). En France, c'est 599 € avec les taxes incluses.



Comme vu lors des tests, c’est l’ordinateur portable parfait pour les travaux quotidiens : léger, puissant et conçu pour durer tout au long des études. Il est même capable de jouer et de faire du développement informatique.

Apple insiste : le Mac est l’outil idéal pour transformer les idées en projets concrets, quel que soit le domaine d’études. La pub montre que, même face à l’échec ou à la panne d’inspiration, un Mac aide à aller jusqu’au bout.

Où découvrir l’offre étudiant Apple ?

Vous pouvez en savoir plus et profiter des prix éducation sur la page dédiée d’Apple :

Apple pour les étudiants (ou directement via le lien de la pub.

En France et en Europe, Apple propose également des tarifs préférentiels étudiants et enseignants sur toute la gamme Mac (y compris le MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro) ainsi que des avantages sur AppleCare+. Il suffit de vérifier votre statut étudiant pour bénéficier des économies.

Un MacBook Neo taillé pour la vie étudiante

Prix étudiant : 599 € (au lieu de 699 € pour les autres)

Financement possible en 12 mensualités

Configuration de base : parfait pour les devoirs, montages, modélisations 3D, écriture…

Option 512 Go + Touch ID à +100 €

Cette nouvelle campagne arrive au bon moment : la rentrée universitaire approche et beaucoup d’étudiants cherchent l’ordinateur qui les accompagnera pendant plusieurs années sans se ruiner. Vous préparez votre entrée en fac ou en école ? Le message d’Apple est limpide : avec un Mac, vous avez tout sous contrôle.