Opera cartonne sur iOS grâce au DMA (surtout en France)

Le navigateur norvégien Opera vient de publier des chiffres impressionnants qui illustrent l'impact concret du Digital Markets Act sur le marché européen des navigateurs iOS. En deux ans, l'éditeur a multiplié par trois son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur iPhone en Europe, avec un record de croissance en France où l'audience a quintuplé sur la même période. Cette progression spectaculaire montre que les utilisateurs d'iPhone n'attendaient qu'une chose : pouvoir explorer des alternatives à Safari sans friction.

Une accélération progressive mais constante

Les données dévoilées par Opera révèlent une dynamique intéressante sur les douze derniers mois. La première année suivant l'introduction du DMA en 2024 avait déjà permis une hausse de 57% de l'audience européenne, mais c'est véritablement sur la période se terminant en octobre 2025 que la croissance s'est envolée avec une progression de 88%. Cette accélération témoigne de l'appropriation progressive par les utilisateurs européens de leur droit à choisir librement leur navigateur lors de la configuration de leur iPhone. Pour Opera, iOS est désormais devenu la plateforme qui progresse le plus rapidement, après quinze ans de croissance limitée dans l'écosystème fermé d'Apple.​

Le vice-président Mobile d'Opera, Jørgen Arnesen, souligne que cette transformation ne repose pas uniquement sur la réglementation européenne. L'entreprise a profondément repensé son navigateur mobile il y a deux ans en y intégrant des fonctionnalités qui lui sont propres, comme un VPN gratuit, une intelligence artificielle native et surtout un système de gestion des onglets qui répond à une frustration majeure des utilisateurs iOS. Ces améliorations techniques, combinées à un terrain de jeu plus équitable imposé par Bruxelles, ont créé un cocktail gagnant.​

Des résultats qui se reflètent dans les comptes

Cette montée en puissance se traduit directement dans les résultats financiers de l'entreprise norvégienne. Au dernier trimestre, Opera a généré 152 millions de dollars de revenus, soit une augmentation de 23% sur un an, avec notamment une progression de 17% des revenus liés aux requêtes effectuées depuis le navigateur. L'entreprise considère que les utilisateurs iOS, qui représentent généralement un revenu moyen par utilisateur plus élevé, deviennent un pilier important de sa rentabilité future. Cette performance intervient alors qu'Apple continue de s'opposer fermement à certaines dispositions du DMA, estimant que la réglementation nuit à l'expérience utilisateur et à la sécurité de son écosystème.



