Opera révolutionne son organisation des onglets sur iOS

Opera One révolutionne sa gestion des onglets sur iPhone avec sa dernière mise à jour. Le navigateur norvégien s'attaque enfin à l'un des défis majeurs de la navigation mobile : organiser efficacement ses multiples onglets ouverts.

Un système de gestion des onglets repensé

Opera introduit des fonctionnalités qui transforment radicalement l'expérience de navigation mobile. La mise à jour propose deux modes d'affichage distincts : une vue grille qui offre un aperçu visuel équilibré de plusieurs onglets simultanément, et une vue liste optimisée pour gérer des centaines d'onglets sans perdre le fil.

L'innovation majeure réside dans le système de groupement d'onglets, permettant d'organiser sa navigation par thématiques — préparation de voyage, tâches professionnelles ou comparaison d'achats en ligne. Cette fonctionnalité, déjà présente sur iPad sous forme de "Tab Islands", s'adapte parfaitement à l'écosystème Apple en synchronisant l'organisation entre appareils.

La fonction de recherche intégrée complète cet arsenal en permettant de localiser instantanément n'importe quel onglet grâce à des mots-clés liés au titre ou à l'URL.

L'intelligence artificielle au service de la navigation

Opera intègre également Aria, son assistant IA, directement dans la barre inférieure pour un accès simplifié. Cette IA sélectionne automatiquement le meilleur modèle de langage selon la requête utilisateur, optimisant les réponses pour des domaines spécifiques comme la cuisine, les jeux ou les achats en ligne.

Face à Safari qui reste relativement conservateur dans sa gestion des onglets, Opera propose une approche plus moderne et flexible. Cette mise à jour s'inscrit dans la continuité des innovations du navigateur, qui avait déjà introduit les onglets il y a près de 30 ans.

L'application personnalise également son menu selon les préférences utilisateur, permettant de hiérarchiser les fonctionnalités les plus utilisées. Une approche qui contraste avec l'interface figée du navigateur Safari d'Apple, offrant une expérience vraiment adaptée aux habitudes de chaque utilisateur.

