Microsoft offre un an d’Office 365 et Xbox Game Pass aux étudiants pour contrer le MacBook Neo

Face à l’arrivée très remarquée du MacBook Neo à 599 $ / 699 € (et même 499 $ / 599 € pour les étudiants), Microsoft réagit rapidement. La société a lancé cette semaine aux États-Unis le « Microsoft College Offer », une promotion destinée aux étudiants universitaires. Mais ne rêvez pas, les autres pays ne sont pas concernés.

Plus de 500 $ offerts

Avec l’achat d’un PC Windows éligible (Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ou Surface), les étudiants peuvent bénéficier gratuitement pendant 12 mois de :

Microsoft 365 Premium

Xbox Game Pass Ultimate

ainsi qu’une manette Xbox personnalisée offerte

La valeur totale de ces avantages est estimée à plus de 500 $. Microsoft 365 Premium coûte habituellement 19,99 $/mois et Xbox Game Pass Ultimate 29,99 $/mois, mais cette offre est réservée aux nouveaux abonnés seulement.

Cette initiative arrive exceptionnellement tôt dans l’année, bien avant la traditionnelle période de rentrée scolaire. Bien évidemment, le timing n’est pas anodin et semble être une réponse directe au MacBook Neo, ainsi qu’à la remise étudiante de 100 $ proposée par Apple.

Microsoft met en avant que Windows facilite la vie étudiante : productivité, recherches d’emploi, révisions, jeux entre amis… tout en insistant sur le « plus de 500 $ de valeur ajoutée gratuite ».

Et la France ?

Non, l’offre « Microsoft College Offer » (12 mois gratuits de Microsoft 365 Premium + Xbox Game Pass Ultimate + manette Xbox offerte) n’est pas disponible en France.

Cette promotion est pour le moment exclusivement réservée aux étudiants aux États-Unis. Elle est liée à l’achat d’un PC Windows éligible et cible spécifiquement les nouveaux abonnés américains.

Ce qui existe en France pour les étudiants :

Microsoft propose bien des avantages pour les étudiants, mais ils sont différents :

12 mois gratuits de Microsoft 365 Premium → Oui, c’est disponible en France en utilisant votre adresse e-mail universitaire (offre promotionnelle étudiante classique, sans obligation d’acheter un PC).

Tarif réduit Microsoft 365 Personnel à environ 5 €/mois pour les étudiants vérifiés.

Réductions jusqu’à 10 % sur certains PC Surface et accessoires via le Microsoft Store Education (pour étudiants, parents et enseignants).

Accès gratuit ou à prix très réduit à Office 365 via votre établissement scolaire ou universitaire (Office 365 A1 ou A3 souvent offert par les écoles et facs).

Cependant, Xbox Game Pass Ultimate gratuit pendant 12 mois et la manette Xbox personnalisée ne font pas partie de l’offre française actuelle.

Le Mac devant

Même en comptant la valeur maximale des abonnements offerts, cette promotion ne change pas grand-chose. Le MacBook Neo reste bien plus intéressant en termes de prix (surtout pour les étudiants) et de qualité globale. De plus, de nombreuses universités américaines fournissent déjà gratuitement Microsoft 365 (ou un service équivalent) à leurs étudiants, rendant l’offre de Microsoft redondante pour beaucoup.