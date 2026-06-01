Microsoft annonce le Surface Laptop Ultra avec puce N1X signée Nvidia pour concurrencer Apple

Microsoft passe à l’offensive. La firme de Redmond vient d’annoncer le Surface Laptop Ultra lors du Computex 2026, un ordinateur portable haut de gamme conçu pour rivaliser frontalement avec les MacBook Pro M5 grâce N1X à une puce signée Nvidia. Il arrivera cet automne.

Un monstre de puissance équipé par NVIDIA

Le Surface Laptop Ultra est équipé de la nouvelle puce NVIDIA N1X, officiellement baptisée RTX Spark. Selon Microsoft, c’est le Surface le plus puissant jamais créé. Il promet 1 pétaflop de puissance de calcul IA, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée et un support complet de CUDA (très important pour les développeurs, les créateurs et les utilisateurs d’outils IA).

NVIDIA N1X – Caractéristiques principales

Architecture : Arm-based SoC (développé en collaboration avec MediaTek)

CPU : Jusqu’à 20 cœurs 10 cœurs Performance Cortex-X925 10 cœurs Efficiency Cortex-A725

GPU : Blackwell Jusqu’à 48 Streaming Multiprocessors (SM) 6 144 CUDA Cores (équivalent au nombre de cœurs d’une RTX 5070 desktop)

Mémoire : Jusqu’à 128 Go de LPDDR5X unifiée (partagée entre CPU et GPU) sur 16 canaux

TDP : 45 – 80 W (versions laptop)

Performance IA : Jusqu’à 1 pétaflop (selon Microsoft pour le Surface Laptop Ultra)

Support : CUDA complet, DLSS, Ray Tracing, etc.

Procédé de fabrication : TSMC 3 nm (comme celle d'Apple)

La N1X est un SoC Arm ultra-puissant qui combine un CPU 20 cœurs avec un GPU Blackwell de niveau RTX 5070 et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, le tout dans une enveloppe thermique adaptée aux ordinateurs portables haut de gamme.

C’est clairement une réponse musclée aux puces M5 Pro/Max et aux futures M6 d’Apple.

Un écran et une ergonomie premium

Écran Mini-LED de 15 pouces : probablement l’un des meilleurs jamais vus sur un Surface

Le plus grand trackpad haptique jamais proposé sur un ordinateur portable Surface

Une connectique enfin généreuse : HDMI + lecteur de carte SD pleine grandeur

Microsoft semble avoir écouté les critiques des utilisateurs qui reprochaient aux Surface précédents leur manque de ports. Et le design semble très inspiré par Apple...

Le « MacBook Pro killer » Windows ?

Avec ce Surface Laptop Ultra, Microsoft ne cherche plus simplement à exister sur le marché premium : il veut clairement concurrencer Apple sur son propre terrain - performance, autonomie, écran et finition premium.La grande question reste cependant l’autonomie réelle et l’optimisation logicielle face aux puces Apple Silicon, qui excellent dans l’efficacité énergétique. Sortie prévue : Automne 2026.



C’est sans doute le Surface le plus ambitieux jamais lancé par Microsoft. S’il tient ses promesses en termes d’autonomie et de performances, il pourrait bien devenir le premier vrai concurrent sérieux des MacBook Pro depuis des années. En tout cas pour les gamers selon nous.



Vous êtes tenté par ce Surface Laptop Ultra ou vous restez fidèle aux MacBook Pro M5 et suivants ? On a déjà la réponse...