Snapdragon X2 Elite : Qualcomm surpasse l'Apple M5 dans les benchmarks

Le monopole de la performance sur architecture ARM n'est plus une chasse gardée de Cupertino. Qualcomm revient à la charge avec sa seconde génération de puces pour PC, le Snapdragon X2 Elite, et les premiers chiffres qui circulent ont de quoi faire sourciller. Sur le papier, ce nouveau processeur donne du fil à retordre à la puce M5. Cependant, dans l'univers tech, afficher de gros scores dans un tableau Excel est une chose ; offrir une expérience utilisateur cohérente en est une autre.

Des benchmarks qui bousculent la hiérarchie

Les tests préliminaires, réalisés sur un prototype Asus Zenbook et relayés par Hardware Canucks sur YouTube montrent que Qualcomm a fait un bond en avant significatif. Comparé au Snapdragon de première génération, le gain de performance atteint près de 48 %. Mais c'est surtout le face-à-face avec la puce M5 d'Apple qui interpelle.

En performance multi-cœur sur Cinebench 2024, le X2 Elite devance le M5 d'environ 24 %. Même constat sur des tâches lourdes comme le rendu Blender ou l'encodage via Handbrake, où la solution de Qualcomm termine le travail nettement avant celle d'Apple. C'est une belle prouesse technique, d'autant que nous ne parlons même pas ici de la version "Extreme" de la puce.

Il faut toutefois nuancer ces victoires. D'une part, la puce M5 conserve sa couronne en performance mono-cœur, un indicateur souvent plus représentatif de la réactivité quotidienne du système. D'autre part, sur l'optimisation vidéo spécifique (DaVinci Resolve), le M5 écrase littéralement le X2 Elite grâce à ses encodeurs médias dédiés. Enfin, la performance de Qualcomm se paie au prix d'une consommation énergétique supérieure : le X2 tourne à 31W contre seulement 26W pour le M5.

L'éternel problème de l'optimisation logicielle

C'est précisément ici que la comparaison brute atteint ses limites. Avoir un moteur de course est inutile si le châssis n'est pas conçu pour l'accueillir. C'est l'avantage stratégique majeur d'Apple : la maîtrise totale du matériel et du logiciel. macOS est taillé sur mesure pour les puces Apple Silicon depuis des années, garantissant une fluidité et une gestion de l'énergie quasi parfaites.

En face, la plateforme Windows sur ARM reste un chantier en construction. Bien que le Snapdragon X2 Elite soit capable de prouesses techniques, il évolue dans un environnement Microsoft qui n'a pas été pensé nativement pour cette architecture avec le même soin. Les problèmes de compatibilité, l'émulation des applications x86 et l'instabilité des pilotes graphiques restent des obstacles que la puissance brute ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique.

Tant que Microsoft ne proposera pas une synergie logicielle équivalente à celle de macOS, ces benchmarks resteront des victoires théoriques. Pour l'heure, le M5 offre peut-être moins de puissance brute sur certains calculs, mais il délivre une expérience fiable et optimisée que Windows peine encore à égaler.

Seriez-vous prêt à quitter l'écosystème Mac pour un PC ARM si Windows comblait enfin son retard logiciel ?