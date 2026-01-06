Qualcomm dévoile le Snapdragon X2 Plus pour PC au CES 2026

Lors du CES 2026 à Las Vegas, Qualcomm a présenté le Snapdragon X2 Plus, un nouveau membre de sa série Snapdragon X2 conçu spécifiquement pour les ordinateurs portables Windows plus abordables. Ce chipset constitue une option d'entrée de gamme équilibrée dans la gamme, complétant les modèles haut de gamme Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme annoncés précédemment.

Un duel technique équilibré

Fabriqué sur un nœud de processus 3 nm, le Snapdragon X2 Plus intègre le CPU Oryon de troisième génération du fondeur américain. Il est proposé en deux variantes : une configuration 10 cœurs avec 34 Mo de cache total et une version 6 cœurs avec 22 Mo de cache. Les deux supportent une fréquence boost multithread maximale allant jusqu'à 4 GHz.

Par rapport au Snapdragon X Plus de la génération précédente, Qualcomm affirme que le nouveau X2 Plus offre :

Jusqu'à 35 % de performances CPU monocœur plus rapides

Jusqu'à 17 % de performances multicœur supérieures (pour le modèle 10 cœurs)

Jusqu'à 29 % de performances GPU améliorées

43 % de consommation énergétique réduite pour une meilleure efficacité

Un point fort majeur est l'unité de traitement neuronal (NPU) Hexagon intégrée, capable de 80 TOPS (trillions d'opérations par seconde) - presque le double des 45 TOPS de son prédécesseur. Cela permet des fonctionnalités AI avancées sur l'appareil, telles que la génération de contenu multimodal et les workflows AI en arrière-plan, idéales pour les prochains PC Copilot+ de nouvelle génération.



Le chipset promet une autonomie de plusieurs jours, même avec des tâches AI exigeantes exécutées simultanément. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve le support du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 (pas de Bluetooth 6 donc) et jusqu'à 128 Go de RAM LPDDR5X.



Avec la hausse des prix de la mémoire impactant le marché des PC, le Snapdragon X2 Plus vise à rendre accessibles des performances et une efficacité de niveau premium dans les ordinateurs portables de milieu de gamme. Des grands fabricants comme HP, Lenovo et ASUS devraient annoncer des appareils cette semaine au CES, les premiers ordinateurs portables équipés du Snapdragon X2 Plus étant attendus au cours du premier semestre 2026. Pas sûr qu'il fasse de l'ombre à la puce M4 d'Apple, que l'on retrouve notamment dans l'excellent MacBook Air M4 à moins de 1 000 euros en ce moment.