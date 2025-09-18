Qualcomm officialise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et vise la puce M4 d'Apple

La guerre des processeurs mobiles s'intensifie avec l'officialisation du Snapdragon 8 Elite Gen 5 par Qualcomm. Alors qu'Apple vient de dévoiler ses puces A19 et A19 Pro, le géant américain des semi-conducteurs répond avec une nomenclature surprenante et des performances qui promettent de bousculer la hiérarchie établie.

Une nomenclature qui sème la confusion

Qualcomm a choisi une dénomination pour le moins originale avec ce "Snapdragon 8 Elite Gen 5". En réalité, il ne s'agit que de la seconde génération de processeurs Elite, après le Snapdragon 8 Elite lancé l'an dernier. Cette appellation fait référence à la cinquième itération globale de la série Snapdragon 8, incluant les Gen 1, 2 et 3 qui utilisaient encore des cœurs Arm.

Le constructeur californien justifie ce choix par une volonté de simplifier sa gamme et d'unifier sa communication autour du label "Elite", réservé à ses produits les plus performants. Cette stratégie rappelle celle d'Apple qui maintient une nomenclature claire avec ses puces A-series, même si elle peut parfois créer des raccourcis trompeurs pour le consommateur.

Des performances qui défient Apple

Les premières fuites de Geekbench sont particulièrement prometteuses pour Qualcomm. Avec un score de 3 831 points en single-core, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 afficherait un gain de 35% par rapport à la génération précédente. Plus impressionnant encore, ces performances dépasseraient celles de la puce M4 d'Apple en monocœur.

Face à l'A19 Pro des iPhone 17 attendus, la bataille s'annonce serrée. En single-core, les deux puces seraient au coude à coude, mais Qualcomm prendrait l'avantage en multicœur grâce à ses huit cœurs contre six pour Apple. Cette architecture repose toujours sur les cœurs Oryon de seconde génération, avec une fréquence qui grimpe à 4,6 GHz sur les cœurs principaux. Il faudra aussi regarder du côté de l'efficacité énergétique ; inutile d'avoir un SoC surpuissant si cela se fait au détriment de l'autonomie et de la chaleur.

L'officialisation complète aura lieu lors du Snapdragon Summit, du 23 au 25 septembre à Hawaï. Xiaomi ouvrira le bal avec sa série 17, marquant une nouvelle étape dans cette course aux performances où Apple devra défendre son avance technologique



Source