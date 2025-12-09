Officiel : les lunettes IA de Google arrivent en 2026

Google a officiellement annoncé son entrée sur le marché des lunettes intelligentes à intelligence artificielle, en révélant des plans pour deux modèles distincts prévus pour un lancement en 2026. Ce mouvement marque le retour audacieux de l’entreprise dans le domaine des wearables, après l’échec retentissant de Google Glass il y a près d’une décennie, désormais boosté par les avancées de l’IA Gemini et d’Android XR. Une réponse à Meta et Snap, mais aussi à Apple qui doit également lancer des Apple Glass d'ici un à deux ans.

Un premier modèle sans écran

Le premier modèle se concentre sur l’assistance sans écran : des lunettes légères équipées d’enceintes intégrées, de microphones et de caméras pour une interaction mains libres et fluide avec Google Gemini. Les utilisateurs pourront prendre des photos via la caméra et interroger Gemini pour des insights en temps réel sur leur environnement – imaginez identifier des monuments, traduire des panneaux ou obtenir des conseils contextuels sans sortir son téléphone. Le traitement se fera sur un smartphone connecté, garantissant des lunettes fines et économes en batterie pour une utilisation toute la journée.

Un second modèle avec AR

La deuxième variante s’appuie sur cette base en ajoutant un affichage dans la lentille pour des superpositions en réalité augmentée. Cela pourrait projeter des indications de navigation pas à pas, des sous-titres de traduction en direct ou d’autres informations opportunes directement dans le champ de vision de l’utilisateur, tout en préservant la confidentialité via des visuels subtils et non intrusifs. Les deux modèles tourneront sous Android XR, la plateforme unifiée de Google pour les appareils en réalité étendue, qui alimente également le récent casque Galaxy XR de Samsung.

Pour peaufiner le design, Google s’associe au géant du hardware Samsung pour le développement principal, ainsi qu’aux spécialistes de la lunetterie Warby Parker et Gentle Monster. L’accent est mis sur des montures élégantes et confortables qui s’intègrent à la mode quotidienne – assez légères pour qu’on oublie qu’on les porte, contrairement aux casques AR plus encombrants.

Ce lancement place Google en concurrence directe avec les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta (qui offrent déjà des fonctionnalités IA et des affichages dans la lentille via des partenariats avec EssilorLuxottica) et les Oakleys, ainsi qu’avec toute menace émergente d’Apple. Les rumeurs font état d’un possible lancement de lunettes IA par Apple en 2026, intégrant potentiellement Apple Intelligence pour les utilisateurs iOS. La domination de Meta dans les wearables IA a fixé une barre haute, avec des millions d’unités vendues, mais l’expertise IA de Google et son écosystème pourraient perturber le marché. Le déploiement en 2026, teasé lors de The Android Show | XR Edition, signale l’intention de Google de rendre les lunettes IA grand public, soutenu par un investissement de 150 millions de dollars dans Warby Parker.