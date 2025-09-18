Meta présente ses lunettes AR Ray-Ban Display

Lors de la conférence Meta Connect 2025, tenue à Menlo Park, le PDG Mark Zuckerberg a présenté les très attendues Meta Ray-Ban Display, les premières lunettes intelligentes de l’entreprise dotées d’un écran intégré de réalité augmentée (AR). Proposées à 799 $, ces lunettes marquent une étape importante dans l’ambition de Meta de redéfinir notre interaction avec la technologie, en remplaçant potentiellement certaines fonctions des smartphones. L’annonce, quelque peu éclipsée par une fuite vidéo opportune plus tôt dans la semaine, a également mis en avant d’autres modèles et innovations, positionnant Meta comme un concurrent sérieux dans le domaine des technologies portables, là où Google Glass avait échoué. En attendant les Apple Glass.

Meta Ray-Ban Display : design et fonctionnalités

Les lunettes Meta Ray-Ban Display sont équipées d’un écran à guide d’ondes de 600×600 pixels à 500 nits sur la lentille droite, offrant un affichage tête haute (HUD) en couleur avec 42 pixels par degré de champ de vision, surpassant les 20 pixels par degré du Meta Quest 3S. L’HUD prend en charge diverses fonctions, telles que les réponses visuelles de Meta AI, la messagerie, les appels vidéo, l’aperçu de photos, la navigation piétonne pas à pas, les sous-titres en direct, les traductions et la lecture de musique. L’affichage est conçu pour des interactions courtes et non intrusives, n’apparaissant que lorsque nécessaire pour maintenir l’utilisateur connecté à son environnement. Le contrôle s’effectue via la Meta Neural Band, un dispositif porté au poignet avec une autonomie de 18 heures et une résistance à l’eau IPX7. Ce bracelet utilise l’électromyographie (EMG) pour détecter les signaux musculaires, permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions comme glisser, taper ou sélectionner des options d’interface avec des gestes subtils de la main. Les lunettes offrent une autonomie de six heures en usage mixte, extensible à 30 heures avec l’étui de charge inclus. Disponibles en noir et sable avec des verres Transitions qui s’adaptent aux conditions lumineuses, les lunettes sont proposées en deux tailles, standard et large.

Une démonstration en direct a montré Zuckerberg diffusant son point de vue, utilisant l'interface pour accéder à Spotify, consulter des rappels de calendrier et répondre à des messages par dictée ou phrases prédéfinies, bien qu’une fonction d’appel téléphonique ait échoué pendant la présentation.



Meta just announced Ray-Ban Display glasses with the new Meta Neural Band 👓✨



• Full-color hi-res display for messages, maps, AI prompts & photos - glance when you need it, stays invisible when you don’t.

• EMG Neural Band lets you scroll, pinch, even write in the air with… pic.twitter.com/OYQFW0Ijxb — Ben Geskin (@BenGeskin) September 18, 2025

Disponibilité et exclusivité en magasin

Les lunettes Meta Ray-Ban Display seront lancées le 30 septembre 2025, exclusivement dans certains magasins physiques aux États-Unis, notamment Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut, Ray-Ban et certains magasins Verizon, avec des démonstrations disponibles sur place. Meta justifie cette restriction par le besoin d’assurer un ajustement parfait pour les clients, avec des plans pour élargir les options d’achat à l’avenir. Une disponibilité internationale au Canada, en France, en Italie et au Royaume-Uni est prévue pour début 2026.

Autres annonces de Connect 2025

La keynote a également présenté d’autres ajouts à la gamme de lunettes intelligentes de Meta.

Les lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2), au prix de 329 $, sont disponibles immédiatement avec une capture vidéo en 3K, une autonomie améliorée de 8 heures et des capacités d’assistant IA améliorées, bien qu’une démonstration en direct de l’assistant IA ait échoué.



Les Oakley Meta Vanguard, orientées sport et proposées à 499 $, disposent d’une caméra grand-angle de 12 MP et d’intégrations natives avec des applications de fitness comme Strava et Garmin, avec un lancement prévu pour le 21 octobre.



Zuckerberg a également dévoilé le Meta Horizon Engine, une nouvelle fonctionnalité pour le casque Quest permettant la capture d’environnements en 3D et leur personnalisation, offrant une expérience immersive bien supérieure aux précédentes offres de Meta. On sent l'inspiration du Vision Pro.

Un pas vers le remplacement des smartphones ?

Zuckerberg a souligné le potentiel des Meta Ray-Ban Display pour gérer des tâches quotidiennes telles que l’envoi de messages, le tri des notifications ou l’accès rapide à des informations sans dépendre d’un smartphone. Bien qu’elles ne remplacent pas totalement le smartphone – à l’image de l’Apple Watch qui joue un rôle complémentaire – les lunettes offrent un format convaincant pour des interactions rapides et sans les mains.



Malgré ces fonctionnalités innovantes, l’historique de Meta soulève des préoccupations en matière de confidentialité qui pourraient rebuter certains utilisateurs. L’intégration de caméras, d’audio et d’IA dans les lunettes pourrait susciter des débats sur la collecte de données, bien que Meta n’ait pas détaillé de mesures spécifiques de confidentialité dans les annonces. Si une entreprise comme Apple avait dévoilé un produit similaire, il aurait probablement suscité moins de scepticisme.



En tout cas, les Meta Ray-Ban Display s’inscrivent dans une gamme croissante de lunettes intelligentes, capitalisant sur le succès du partenariat Ray-Ban Meta, qui a déjà produit des succès comme les Ray-Ban Meta et Oakley Meta. Avec un design plus épais mais familier, ces lunettes cherchent à équilibrer style, fonctionnalité et technologie de pointe, positionnant Meta pour réussir là où des tentatives antérieures comme Google Glass ont échoué.