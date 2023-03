C'est fini, les Google Glass 2 vont également disparaître !

Google ne vend plus ses lunettes intelligentes en réalité augmetnée pour les entreprises depuis le 15 mars, et ne prendra en charge l'appareil que jusqu'au 15 septembre de cette année. Le géant de la technologie a publié ces détails avec un avis qui dit "Merci pour plus d'une décennie d'innovation et de partenariat" sur le site officiel des Google Glass.



Cette décision marque la fin des lunettes de réalité augmentée de l'entreprise, qui ont débuté en tant que produit grand public ayant suscité l'intérêt des premiers utilisateurs, mais qui n'ont jamais réussi à s'imposer sur le marché, même en version 2.0.

Un nouvel échec pour Google

Environ quatre ans après son entrée sur le marché avec ses Google Glass, la société basée à Mountain View a lancé une version améliorée des "Glass" pour les entreprises, ciblant les sociétés dont les employés pourraient bénéficier de l'aide de la réalité augmentée pour accomplir leurs tâches. Cette version a été conçue pour être plus confortable à porter et pour "résister aux rigueurs des environnements de travail". Il était également doté d'un écran plus grand, d'un design pliable et d'un processeur plus rapide. Puis, en 2019, le géant de la recherche a lancé les Google Glass Enterprise Edition 2, qui avaient pratiquement la même apparence que leur prédécesseur, mais qui étaient dotées d'un matériel et d'un logiciel plus puissants. Le tout à 999 dollars.



Google précise que les appareils existants continueront à fonctionner après le 15 septembre, mais qu'il ne diffusera plus de mises à jour logicielles après cette date. L'entreprise ne remplacera les appareils en panne que jusqu'à cette date, et l'application pré-installée "Meet on Glass" - le service de vidéoconférence de Google sur les lunettes - pourrait également cesser de fonctionner à tout moment après le 15 septembre.



L'année dernière, Google a commencé à tester ses lunettes de réalité augmentée de nouvelle génération, annoncées lors de sa conférence I/O pour les développeurs. On ne sait pas encore si ces lunettes seront un jour commercialisées, mais Patrick Seybold, porte-parole de l'entreprise, a déclaré à The Verge que Google restait "profondément attaché à la réalité augmentée" et qu'il "intégrait la réalité augmentée dans un grand nombre de ses produits". Voilà qui permet de terminer sur une note plus positive, d'autant qu'Apple planche sur ses propres lunettes depuis plusieurs années et qu'on attend les Apple Glass pour 2025 ou 2026. En attendant, la firme à la pomme doit lancer son premier casque AR/VR cette année.